Hatéves kora óta pápaszemes a kalandfilmekből ismert jóságos és vakmerő Supermanekre emlékeztető szlovén Kristjan Čeh, a diszkoszvetés világbajnoki címvédője, aki viszont a mozivilág sztárjaival ellentétben a dobókörben sem veszi le a keretes szemüvegét. Nem úgy, mint például Henry Cavill vagy éppen Christopher Reeve, akik egy szemvillanás alatt változnak át szuperhősökké, hogy aztán ámulatba ejtsék a természetesen nekik szurkoló nézőket.

Kosaras termetű, acélos izomzatú atléta

Ha nem is hasonlóképpen elképesztő a produkciója, mindenképpen tiszteletre méltó, hogy a 206 centiméteres magasságával kosárlabdázó termetű, karjaira nézve pedig acélos izomzatú atléta nem csak egyszerűen aranyérmes lett tavaly Eugene-ben, hanem 71,13 méteres teljesítménnyel világbajnoki csúcsot javítva nyerte meg a diszkoszvetést. Sikerének értékét csak növeli, hogy Kristjan 23 éves és 153 napos volt a kettős bravúr napján, így nála fiatalabb versenyző még soha nem nyert világbajnokságot diszkoszvetésben. Persze az sem mellékes, hogy a rokonszenves szlovén atléta három évvel korábban Dohában még sehol sem volt, újoncként a 31. hellyel kellett beérnie.

A Budapestre immár címvédőként érkező Kristjan Čeh idén sem sokat várt egy tekintélyt parancsoló, 70 méternél nagyobb dobással, de eközben a legkomolyabb ellenfelei, az olimpiai bajnok svéd Daniel Stahl, a Vb-ezüstérmes litván Mykolas Alekna, a tokiói harmadik helyezett osztrák Lukas Weisshaidinger, de még a szamoai–amerikai Alex Rose sem fogta vissza magát, szép sorban ők is beléptek az idén 70 méternél nagyobbat dobók elit társaságába. A világranglista-éllovas Čeh szerint ettől nem szabad megijedni, mert a sikerhez konkurencia, az ellenfelek szorítása is kell.

„Kifejezetten örülök annak, hogy a férfi diszkoszvetés újabb fénykorát éli, amit az is bizonyít, hogy öten is nagyobbat dobtunk 70 méternél” – nyilatkozta az SzPress Hírszolgálatnak Kristjan Čeh, Szlovénia büszkesége, Alfons Juck menedzser „csapatának” tagja. „Versengés ez a javából, szerintem a riválisaim is úgy érzik, hogy jó ez így, jobb, mintha egy valaki lenne a nagy favorit.”

Stahl a legnagyobb ellenfél

Kristjan számára nem kérdés, hogy a budapesti világbajnokságon kik közül kerülhetnek ki azok a diszkoszvetők, akiknek juthat az érmekből.

„Számomra egyértelmű, hogy azok a legnagyobb esélyesek, akik most a világrangsor első öt helyét foglalják el. Persze az atlétikában minden nap más és más, meglepetések is születhetnek, ezért is tanultam meg azt, hogy soha senkinek a tudását nem szabad alábecsülni.”

Azt sem titkolja, hogy kit tart jelenleg a legnagyobb ellenfelének, akinek a tudása előtt csak tisztelegni szabad.

„Ő nem más, mint Daniel Stahl, az olimpiai bajnok, aki idén csupán 46 centiméterrel dobott kisebbet nálam, de szinte biztos, hogy annál is többre lehet képes. Azt hiszem, hogy ez jóslatom nem szorul kiegészítésre.”

Jókat nevet az edzőjével

Tavaly óta a nála húsz évvel idősebb észt Gerd Kanter az edzője, aki 16 éve világbajnok lett közös versenyszámukban, majd egy évvel később, a pekingi olimpián sem talált legyőzőre.

„Amióta Gerd a mesterem, a szabadtéri idényre Észtországban kezdem meg a felkészülésemet, aztán kétszer Tenerifére is ellátogatunk, ahol sok atlétával lehet találkozni. Gerd versenyzőként a kifejezeten kemény munkára épített, és ezen a felfogásán azóta sem változtatott, miután az edzői pályára lépett. Erről sokat tudnék mesélni, de arról is, hogy milyen kiváló a kapcsolatunk. Vidám fickók vagyunk, értjük a humort, jókat tudunk nevetni még a kőkemény edzések közben is.”

Tavaly tehát minden idők legfiatalabb diszkoszvető világbajnoka lett, mögötte pedig Mykolas, a kétszeres olimpiai bajnok Virgilijus Alekna 19 esztendős fia lett a második helyezett. Ez lenne a trend, a jövőben a fiataloké a világ?

„Nem hinném. Tény, hogy mi fiatalok nagyokat dobunk és már sikeresek is vagyunk, de a nálunk idősebbek ezt nem figyelik tétlenül, és persze a tapasztalat is mellettük szól.”

Kristjan úgy gondolja, hogy a 71,86 méteres, idén júniusban felállított egyéni csúcsát képes lesz megjavítani, feltéve, hogy a dobókörbe lépve tökéletes technikát tud bemutatni. Ott lesz a július 18-i székesfehérvári Gyulai Memorialon, majd öt nappal később a londoni Gyémánt Liga versenyen is megméreti magát, utána viszont már csak a budapesti világbajnokságra összpontosít.

„Sokan azonosítanak úgy, hogy én vagyok az a fickó, aki vastag keretes szemüveget visel a versenyeken, néha pedig még baseballsapkát is húz fejére. Elmondhatom, hogy hatéves korom óta viselek szemüveget, és ez versenyzőként soha nem jelentett hátrányt számomra” – jelentette ki kiváló szlovén sportoló.