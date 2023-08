Két ghánai atléta vízumkérelmét elutasították, nem jöhetnek a budapesti vb-re

A lap ghánai sajtóhírre hivatkozva arról számolt be, hogy a magasugró Rose Yeboah és a sprinter Sarfo Ansah nem indulhat a magyarországi viadalon, miután a ghánai magyar nagykövetség megtagadta a sportolók beutazási kérelmét.

Nemcsak a sportolók, hanem a helyi szövetség elnöke és a csapathoz tartozó több stábtag sem kapott engedélyt, ennek ellenére előbbi ellátogathat a világbajnokságra, mivel Franciaországtól kapott schengeni vízumot – teszi hozzá a HVG.

Rose Yeboah a csengtui universiadén 194 centiméteres teljesítménnyel nyerte meg a női magasugrást, az országos csúcs mellett hazája egyetlen érmét megszerezve ezzel a viadalon. A ghánai szövetség a végleges csapatnévsor rögzítése során vette észre, hogy gond van az útlevelével, az okmány hat hónapon belül lejár, a vízumkérelem benyújtásához pedig legalább fél évig érvényes papírok kellenének. A lap megjegyzi, hogy bár először megpróbált új útlevelet készíttetni, vasárnap úgy döntött, mivel nem sok esélye van arra, hogy megkapja a vízumot, inkább az Egyesült Államokba utazik tanulni.

Safo Ansah a 4x100-as férfi váltóban ugorhatott volna be egy sérülés miatt, ha megkapja a vízumot.

Ghanaian athletes, Sarfo Ansah and Rose Yeboah, will not participate in the upcoming World Athletics Championships after they were both denied visas by the Hungarian Embassy in Accra. Yeboah is the African Champion in the event and also just won gold in the World University Games... pic.twitter.com/PFcsY3zIQ7