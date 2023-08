Halász Bence: Mernék rá pénzt tenni, hogy érvényes volt az elvett dobásom

Habár négy körön keresztül Halász Bence vezetett a budapesti atlétikai világbajnokság férfi-kalapácsvetés számának vasárnap délutáni döntőjében, végül meg kellett elégednie a bronzéremmel a kanadai Ethan Katzberg és a lengyel Wojciech Nowicki mögött. A versenyt követő sajtótájékoztatón így értékelt a szombathelyi Dobó SE 26 éves atlétája.

„Minden volt a mai versenyen, de azt hiszem, így is elégedettek lehetünk a végeredménnyel. Májusban nem gondoltuk volna, hogy ennyi 80 méteres dobásom lesz a vb-n, és bár természetesen nagyon sajnáltam, hogy az egyéni csúcsot jelentő 81,02-es kísérletemet elvették, úgy tudom, hogy még van esély arra, hogy mégis érvényesnek ítéljék.

Mernék rá pénzt tenni, hogy az is volt, igaz, a végeredményen nem változtat, mert Nowicki második legjobb dobása egy centivel jobb, mint az enyém – úgy tűnik, kísért ez a szám, mert éppen ennyivel maradtam le a dohai világbajnokságon is az ezüstről...

Azzal kapcsolatban, hogy előzetesen mekkora távolsággal lett volna elégedett a fináléban, Halász elmondta, a 80,82-t alighanem aláírta volna, viszont a frenetikus magyar közönség és a budapesti aréna hangulata miatt úgy érezte, ezt is túl tudja teljesíteni.

Arra a felvetésre, hogy mennyiben segítette a fináléját, hogy már az első kísérlete ennyire jól sikerült, így reagált. „Nem az volt a terv, hogy majdnem 81 méterrel nyitok, de mindenképpen szerettem volna akkorát dobni, hogy azzal biztosan marad még öt próbálkozásom. Ezeknél a távolságoknál már muszáj kockáztatni, ennek volt betudható, hogy néhány kísérlet nem sikerült, de összességében tényleg nagyon boldog vagyok, mert szerintem ez volt életem eddigi legjobb versenye.”

A Dobó SE sportolója viccesen megjegyezte: meg kell dicsérnie magát, mert szerinte egész évben nagyszerűen viselte a közvélemény és a média nyomását, hiszen mindenki érmet várt tőle a világbajnokságon, ez pedig akár teherként is nyomhatta volna a vállát.

Ám elmondása szerint ha egy ilyen cikket látott az interneten a telefonján, azonnal továbbpörgetett, még véletlenül sem akart ezzel foglalkozni.

Végezetül elárulta, először találkozni szeretne a családjával, valamint a barátaival, akik közül rengetegen szurkoltak neki a lelátón az ország minden pontjáról, és biztos benne, hogy azért megünneplik majd ezt a bronzérmet.

A sajtótájékoztatón Halász Bence két edzője, Németh Zsolt és Németh László is részt vett, így értékelt a két mester.

„Mindenekelőtt óriási köszönet azoknak, akiknek szerepe volt abban, hogy Magyarország egy ekkora eseményt megrendezhetett, örökre szóló élmény volt ez mindannyiunk számára. Büszkék vagyunk Bencére, főleg azok után, mennyire döcögősen indult a felkészülése, két sérülés is hátráltatta, mégis ki tudta hegyezni a formáját a vb-re.

Mindent elmond a teljesítményéről, hogy ha a bemelegítést is idevesszük, élete tíz legnagyobb dobásából hatot is most teljesített