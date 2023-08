Kilenc óra előtt néhány perccel még csak 21 Celsius-fokon állt a hőmérő higanyszála. Azaz úgy állt a dolog, ha az a néhány felhő továbbra is képes lesz eltakarni a napot, meglehet a budapesti atlétikai világbajnokságon az első olyan délelőtti program, amikor nem vágja arcon a meleg az érdeklődő nézők, és a csúcsteljesítményre készülő indulók mindegyikét. Ez pedig – legalább a program első harmadában – szegről-végre így is alakult: mikor háromnegyed tízkor a Közvágóhíd állomásra gördült az 1-es villamos kocsija, még mindig nem volt több 27 foknál.

A Nemzeti Atlétikai Centrumban a tízpróbázóké volt a főszerep délelőtt, előbb 100 méteres síkfutásban, majd távolugrásban és súlylökésben feszültek egymásnak a résztvevők. A programot pedig két „magyaros” szám, a női magasugrás és a férfi gerelyhajítás tette teljessé – előbbiben a honvédos Fekete Fédrával, utóbbiban a ferencvárosi Herczeg Györggyel a mezőnyben.

A 25 esztendős Fekete a mezőny jelentős részével ellentétben ráugrott a 175 centire, az önbizalom-növelő ugrás után második kísérletből átrepült a 180-ra tett léc felett is. Utóbbi alaposan meghozta a közönség hangját is – a nézők addig leginkább az észt tízpróbázók bemutatásakor jöttek lázba, köszönhetően annak is, hogy a rajtvonal magasságában rengeteg baltikumi drukker foglalt helyet, buzdítandó sajátjait. Az alsó szint félig, a felső karéj szűk harmadig telt meg fél tizenegyre. A 185 centire – az idei szabadtéri legjobbjára – tett léccel már meggyűlt a Honvéd üdvöskéjének a baja: hiába a közönség ütemes tapsa és biztatása, harmadik nekifutásra is leverte, így búcsúzott a selejtező további küzdelmeitől.

Az utolsó kísérlet nem volt rossz, de a másik két ugrásban nem volt meg a valódi esély. Sajnálom, hogy nem jött össze, de összességében így is boldog vagyok. A közönség csodálatos volt, nagyon nagy élmény volt ilyen körülmények között versenyezni. Bármikor kértem tapsot, óriási energiát adtak. Ez volt életem második olyan versenye, amelyen rögvest 175 centin kellett kezdeni, hasznos tapasztalat lesz ez későbbre

– mondta élményeiről a versenyt követően az összesítésben 33. helyen záró magasugró, aki viszonylag későn érkezett meg az interjúzónába, ugyanis úgy döntött, a pálya széléről nézi végig versenytársai selejtezőjét, amit végül az ukrán Jaroszlava Mahucsih zárt az élen.

Herczeg a mezőny legfiatalabb tagjaként, friss U20-as Európa-bajnokként, ám kisebb lábsérüléssel küzdve állt oda a gerelyhajítók selejtezőjébe. A B csoportban 72,31 méteres dobással kezdett. A második kísérlete már jóval messzebb szállt, 76,18 méterrel feljött a csoportján belül a nyolcadik helyre. A döntőhöz – ami több mint bravúros lett volna tőle az első vb-jén – azonban még így is további két és fél métert kellett volna minimum javulnia a harmadik sorozatban. Végül nem jött össze (a harmadik, kissé talán elgörcsölt dobását le sem mérette inkább), ez azonban 19 esztendősen aligha katasztrófa…

A selejtező legjobb dobása az olimpiai bajnok Neeraj Chopráé volt (88,77 m-es idénycsúccsal), a felkészülési időszak hajrájában Gödöllőn érdekes kalamajkába keveredő indiainak ráadásul egyetlen kísérlet is elég volt ehhez az A csoportban…

Már a bemelegítés során éreztem az erőt, és tudtam, hogy egyetlen dobással is megúszhatom. Nagyon jó érzés volt elengedni a gerelyt, és az eredmény is megnyugtató. Sikerült spórolnom energiát a döntőre is, mivel csak 90 százalékos erőkifejtéssel dobtam. A döntőben ez másként lesz, hiszen szeretnék aranyéremmel hazatérni – csakúgy, mint az olimpiáról. Most először tudta négy indiai sportoló kvalifikálni magát világbajnokságra, így az egész ország büszke ránk. Természetesen olimpiai elsőként nagy a nyomás rajtam, de szeretem ezeket a kihívásokat

– értékelte a selejtezőt Chopra.

Ami a tízpróbázókat illeti, a szakértők szerint minden idők egyik legizgalmasabb éremcsatájára számíthatunk a 24 fős mezőnytől. 100 méter síkon a kanadai Damian Warner volt a leggyorsabb, 0,3 méter per szekundumos hátszélben 10,32-vel ért célba a harmadik futamban, ezzel 1018 ponttal gazdagodott. A címvédő – sérüléssel küzdő – Kevin Mayer a 14. legjobb idővel a középmezőnyből vághatott neki a távolugrásnak, míg az Eugene-ben dobogós trió másik két tagja, Pierce LePage a 4., Zach Ziemek – idénybeli legjobb idejével – az 5. legtöbb pontot vitte tovább.

Menet közben a reggeli enyhébb időjárás nyom nélkül eltűnt, a tűző napon ismét 32-33 fokos, izzasztó melegben folytatták a tízpróbázók. Távolugrásban a német Leo Neugebauer 7,83 méterrel – idénybeli legjobbját 15 centivel felülmúlva – adta meg az alaphangot az első körben élre állva az A csoportban. A 23 éves atléta egy belépett kísérlet után harmadjára még magasabbra tette a képzeletbeli lécet, nem véletlen, hogy az ugrás után imára kulcsolt kézzel lépett ki a homokból, csak legyen érvényes a kísérlete. Az volt, kereken 8 méterrel, ami nemcsak óriási új egyéni csúcsot, hanem rögvest 1061 pontot is ért. Mögötte a norvég Sander Skotheim (7,80) és Warner (7,77) végzett – utóbbi így megőrizte a vezetést összetettben. Neugebauer azonban a tizedikről fellépett a másodikra, rögvest 26 pontra megközelítve a kanadait.

Aztán jött az első komoly dráma: az ugrások alatt végig bizonytalannak tűnő, minden kísérlete után érdekesen bicegő Mayer bejelentette, nem is tudja folytatni, ami a jövő évi olimpiai részvétele szempontjából sem mellékes részlet, elvégre a francia világbajnoknak még nincs meg a szintje…

Neugebauer súlylökésben is remekelt, újabb egyéni csúccsal 17,04 méterre hajítva a golyót (összesítésben már 2908 ponthoz érve). Ezzel majd százpontos előnyre tett szert Warnerrel (2812) szemben, aki három próbálkozásból – az évadban eddigi legjobb eredményét elérve – 15,03 méterig jutott. A német mögött egyébként a 16 métert sem tudta átlépni senki, ehhez a grenádi Lindon Victor (2747) járt a legközelebb, 15,94 méteres dobásával és az azért járó 848 ponttal fel is jött összetettben a negyedik helyre Neugebauer, Warner és a másik kanadai, a súlylökésben szintén erős eredményt elérő LePage (2784) mögé.

Délután magasugrással és 400 méter síkkal folytatódik a tízpróbázók versenye, míg a többiekre négy döntő, a nőknél a hármasugrásé, a gerelyhajításé és a 200 méteré, a férfiaknál – az est főattrakciójaként – szintén a 200 m síkfutásé vár. Nem maradunk magyarok nélkül sem, női és férfi váltónk is megmérettetik a 4×100 m előfutamában.