Márton Anita nem jutott döntőbe Budapesten, szóba került a visszavonulás is

A 34 éves klasszis a magyar atlétika történetének egyik legnagyobb alakja: a 2016-os riói olimpián bronz-, a 2017-es londoni szabadtéri vb-n ezüstérmet nyert, a 2018-as fedett pályás vb-n pedig Magyarország eddigi egyetlen világbajnoki címét szerezte meg.

Márton idei legjobbja 18,40 méter volt, és az egyértelműnek tűnt, hogy ennél jobb eredmény kell tőle a selejtezőben a szombat esti fináléba kerüléshez. A szegedi lökő elsőre nem talált bele jól a dobásába, és 16,69 métert ért el, amin másodikra csaknem egy métert tudott javítani, ám még a 17,67-tel is messze állt a legjobb 12-től.

A hazai publikum már az első két kísérleténél is komoly biztatásban részesítette, az utolsó sorozatban pedig még a korábbiakon is túltett. Márton Anitát a dobókörben az elsőtől az utolsó mozdulatáig ütemes taps segítette, ő pedig a korábbiaknál messzebbre repítette a szert, de nem elég messzire. Az eredményjelzőn aztán 17,85 méteres eredmény jelent meg, ami után a kiváló sportoló megköszönte a biztatást a nézőknek, majd kissé csalódottnak tűnve kisétált edzőjéhez a lelátó elé.

A selejtezőszint 19,10 méter volt, amelyet nyolcan teljesítettek, az utolsó, 12. helyen az ausztrál Maddison-Lee Wesche jutott döntőbe 18,59 méterrel.

Jól vagyok, jól éreztem magam, szuper volt ilyen közönség előtt versenyezni. Az utolsónál úgy éreztem, jobb lesz, ezért voltam kicsit csalódott – kezdte értékelését a 34 éves sportoló, aki a magyar atlétika történetének egyik legnagyobb alakja. – Szerettem volna idei legjobbat lökni, és az edzések jól mentek az elmúlt napokban, de az az igazság, hogy sohasem volt az erősségem a selejtező, nem vagyok egy jól kezdő. Nem véletlen, hogy mindig a hatodikra szoktam a legnagyobbat dobni.

Márton beszélt arról is, hogy a fokozatos javulás, ami jellemezni szokta, most is megvolt, de a tervezett, 17 méter feletti kezdés nem jött össze, és végül az idei legjobbjától is elmaradt.

„Kezdhettem volna jobban, de az izgalom még 23 év tapasztalata ellenére is megvolt bennem. Azért összességében örülök ennek az eredménynek és annak, hogy egyáltalán eljutottam idáig, és szerepelhettem a hazai vb-n – jegyezte meg az országos csúcstartó atléta. – Volt alkalmam többször hazai közönség előtt versenyezni nemzetközi viadalon, például a Gyulai Memorialokon, de azért ez egy teljesen más kategória. Amikor még csak szólítottak, már felhördült a tömeg, és akkor jött egy érzés, amit nehéz leírni. Nagyon jó volt. Már a verseny előtt rengeteg biztató üzenetet kaptam, vadidegenektől is. Nagyon örülök annak, hogy ennyire érdekli az embereket az atlétika, és látják, hogy nemcsak foci vagy vízilabda van, hanem atlétika is.”

A jövőjét firtató kérdésre még nem tudott határozott választ adni, mint mondta, nagyon sok mindent át kell gondolnia.

A szezonban van még két versenyem, utána elmegyek pihenni, és majd azt követően tiszta fejjel szeretném átgondolni az egészet – nyilatkozta az MTI kérdésére Márton Anita. – Sosem csináltam titkot abból, hogy tervezem a visszavonulásomat. Egyrészt a korom miatt, most is a legidősebb tagja voltam a mezőnynek, másrészt van egy két és fél éves kislányom, aki már érezhetően egyre jobban kívánná anyát, hogy így mondjam.

Elmondta azt is, hogy a család életét az eddigiekhez képest némileg át kell szervezni, mivel gyermeke bölcsődébe megy, és a család bővítését sem szeretné már sokáig húzni.

Mindezek mellett azt is mondtam már sokszor, hogy azért jelez a testem. A 23 éves pályafutásomat sérülések szempontjából jól végigcsináltam, egyetlen komolyabb térdsérülésem volt, de azért az utóbbi időszakban már voltak olyan apróbb húzódások, amik nem voltak jellemzőek korábban. Azt is látom, hogy jönnek fel a fiatalok, egyre nehezebb felvenni velük a versenyt, és én már nem leszek fiatalabb, nem leszek gyorsabb.

Hozzátette, talán négy-öt évig is képes lenne még Európa-bajnokságra vagy vb-re kijutni, de már úgy érzi, szeretne más irányba fordulni.

„De még végiggondolom. Nem mondom, a párizsi olimpia azért még csalogató, az idei eredményemmel ki tudnám vívni az indulás jogát. Viszont azt is tudom, milyen munkát kell elvégezni, hogy ezt a szintet tudjam hozni, és az nagyon kemény” – nyilatkozta.