A jenkik túlélték a történelem legpocsékabb váltását, a csodás Noah Lyles megmentette őket

Nem véletlenül tartják a váltókat az atlétika legbizonytalanabb, legkiszámíthatatlanabb versenyszámainak. Hiába jók a futók, ha nem gyakorolják be a váltóbot átadását. Ennek, mármint az elrontott váltásoknak az amerikaiak a nagymesterei; Budapesten is ízelítőt adtak ebből a műfajból. A 4x400-as hölgyváltójukat ki is zárták, viszont a 4x100-as férfistafétájuk az oktatófilmbe illően pocsék második váltás ellenére is győzni tudott.