Fél év kihagyás után visszatérhet a világ legjobbja

A 29 éves német sztáratléta kétszeres címvédőként utazott volna a budapesti szabadtéri világbajnokságra, ám július elején combhajlítóizom-sérülés miatt le kellett mondania a részvételt, s azóta egyetlen versenyen sem állt rajthoz.

Trénerének szerdai tájékoztatása szerint a felkészülése eddig kiválóan halad a következő évre, és január 20-án elindul a dortmundi fedett pályás versenyen.

Ilyen hosszú kihagyás után az első verseny mindig nehéz. A teste nincs még hozzászokva ahhoz a megterheléshez, amit egy verseny jelent, mert teljesen más versenykörülmények között ugrani, mint edzésen

– mondta tanítványa visszatéréséről Ulli Knapp, Mihambo edzője.

A szakember szerdán azt is elmondta, hogy fedett pályán négy viadalt terveztek be, de a glasgow-i világbajnokságon Mihambo nem fog indulni annak érdekében, hogy a lehető legjobban fel tudjon készülni a szabadtéri idényre, melyben két kiemelt verseny is vár rá: júniusban Rómában Európa-bajnokságot rendeznek, majd július 26-án kezdődik a párizsi olimpia, amelyen tanítványa meg szeretné védeni a címét.