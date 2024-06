Beugrott a történelembe a kubai disszidens, Jude Bellingham alteregója

Nem is hallott Díazról a világcsúcstartó

Nem sokkal a római Európa-bajnokság előtt Jonathan Edwards, a hármasugrás brit világcsúcstartója (18,29 méter, 1995 óta) interjút adott a Marcának. Amikor a spanyol újságíró megkérdezte Sydney olimpiai bajnokát, tudja-e, ki az a Jordan Díaz, az ősz legenda csak a fejét rázta. Nem, soha az életben nem hallott róla.

Ami nem csoda, hiszen Díaz legutóbbi komoly versenye a 2019-es dohai világbajnokság volt, ahol 18 évesen 17,06 méteres ugrással a nyolcadik helyen végzett, még kubai atlétaként.

Díaz ugyanis 2001. február 23-án Havannában látta meg a napvilágot, és egészen 2021-ig kubai színekben versenyzett. Csakhogy három évvel ezelőtt, amikor a kubai atlétaválogatott Castellónban edzőtáborozott, Díaz lelépett a csapattól, és politikai menedékjogot kért Spanyolországtól. Amit természetesen megkapott, hiszen egy potenciális világsztár folyamodott az állampolgárságért.

Két kubai disszidens párharca

Meglehet, Díaz disszidálásának nem csupán politikai okai voltak, nem kizárólag a szabadság álma vonzotta Hispániába, hanem egy szakmai szempont is: Spanyolországban él és dolgozik minden idők egyik legnagyobb távolugrója, ma már edzője, Iván Pedroso. Díaz azonnal felkereste Guadalajarában egykori honfitársát (hiszen Pedroso is kubainak született), és elszegődött tanítványának. A Pedroso-iskola nem lehet rossz, hiszen többek között a női hármasugrás többször megkoronázott királynője, a világcsúcstartó, olimpiai és világbajnok venezuelai Yulimar Rojas is nála edz.

Díaznak három évébe került a World Athletics, a sportági világszövetség szigorú szabályai miatt megszerezni az indulási jogot új hazája színeiben, ezért esett ki csaknem öt év a pályafutásából, és ezért nem ismerhette őt Edwards. Aki egyébként a fent idézett Marca-interjúban a jamaicai Jaydon Hibbertet nevezte meg utódjának, aki megdöntheti a csaknem három évtizede fennálló 18,29-es világrekordját. (Hibbert még csak 19 éves, és tavaly, 18 évesen 17,87-et ugrott, idén június 1-jén pedig 17,75-öt, ami keddig az év legjobb eredménye volt.)

Nos, ilyen előzmények után került sor a férfi hármasugrás döntőjére kedd este Rómában, az Európa-bajnokságon.

Az első sorozatban a 30 éves portugál Pedro Pichardo, Tokio olimpiai bajnoka, az Eb-címvédő 17,51 méteres ugrással kezdett, amire Díaz 17,56-tal válaszolt.

Pichardo 18,04-gyel rúgta be az ajtót

Pichardo, úgy tűnt, eldöntötte az Európa-bajnoki aranyérem sorsát, amikor a második körben, 0,6 méter/szekundumos ellenszélben (!) 18,04 méterig repült. Ami természetesen a világ idei legjobb eredménye volt. Pichardo korábban mindössze kétszer tudta túlugrani a 18 métert, még 2015-ben, kubai állampolgárként. Mellesleg Pichardo is disszidens, 2017 áprilisában lógott meg a kubai csapattól egy stuttgarti versenyen… Csak ő nem Spanyolországban, hanem Portugáliában telepedett le, és nem Havannában, hanem Santiago de Cubában született.

Pichardo nagy ugrása nem demoralizálta Díazt, aki másodjára 17,82-re javított, szintén ellenszélben (0,2 m/sec).

A harmadik sorozatban Pichardo csak 17,57-ig jutott, Díaz pedig idegességében belépett. Úgy tűnt, tényleg eldőlt a verseny.

Igen ám, de a negyedik sorozatban Díaz összeszedte magát, és 17,96-tal hatalmas egyéni csúcsot állított fel. Ez azonban még mindig 8 centivel elmaradt Pichardóétól, aki ki is hagyta a negyedik kísérletét.

Ötödikre jött a nagy ugrás

Aztán az ötödik menetben rászakadt a mediterrán égbolt a portugálra, mert a spanyol szinte kiugrott a homokgödörből: 18,18 méterig szállt 0,3-as ellenszélben.

A világtörténelem harmadik leghosszabb ugrása volt ez! Ennél messzebbre csak Jonathan Edwards (18,29 m, 1995) és az amerikai Christian Taylor (18,21 m, 1990) jutott, hozzátéve, hogy előbbit 1,3, utóbbit 0,2 méter/szekundumos hátszél segítette.

Már nem csak Bellingham-alteregó

Pichardo szó szerint lefagyott, mindössze 17,47-re volt képes ötödik ugrásával, majd a hatodikban még egyszer összeszedte magát, de a 0,5-ös ellenszélben elért 17,92 méter már nem változtatott a végeredményen. Díaz nem is vette igénybe a hatodik kísérletét, ami nem is csoda, hiszen egy ilyen 18,18-as hatalmas ugrás után érzelmileg teljesen kiürül az ember.