Menőzni akart, ehelyett rajta röhögött az egész stadion

Jake Odey-Jordan toronymagas esélyese volt a 200 méteres síkfutásnak a besztercebányai U18-as atlétikai Európa-bajnokságon. A 16 éves brit tehetség fölényesen vezetett is előfutamában pénteken, de túl korán kezdett el fölényeskedni, és a célban hárman is megelőzték, így nem került be a középdöntőbe. A videóval tele van az internet.