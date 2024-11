Közel 400 sportoló küzd majd három estén át a végső bajnoki cím megszerzéséért. A versenyszámok között szerepel a 100 méteres síkfutás, a rúdugrás és a debütáló 4x100 méteres vegyes váltó. Az esemény összdíjazása tízmillió dollár (négy milliárd forint) lesz, míg a győztesek 150 ezer dollárral (59 millió forint) gazdagodnak.

Az atlétikai világdöntő egy új, úttörőnek számító globális esemény, amelynek célja, hogy megbolygassa a megszokott atlétikai versenynaptárat, és megmutassa, mely sportolók a legjobbak legjobbjai. Ezt a szenzációs erőpróbát első alkalommal 2026. szeptember 11–13. között rendezik meg az elsődleges tervek alapján Budapesten, három estén át – olvasható a Nemzetközi Atlétikai Szövetség közleményében.

Ahogy a televízió előtt, úgy a stadionban ülő nézők élményének fokozása érdekében az atlétikai világdöntő a versenyszámok egy mozgalmas, új formátumát mutatja be. A kétévente megrendezésre kerülő esemény – amelynek célja megvalósítani a nemzetközi szövetség azon törekvését, hogy minden évben sor kerüljön világszintű bajnokságra – a nyári szezon látványos lezárása azokban az években, amikor nem tartanak atlétikai világbajnokságot.

Minden versenyszám három óránál rövidebb lesz, a sportolók (nemzeti színekkel ellátott felszerelésben) nemzeti csapatukat, egyúttal saját magukat is képviselik. Az esemény célja a sportág kapcsán gyűjtött adatok segítségével felgyorsítani az innovációt az atlétika területén.

A nemzetköi szövetség továbbá azt is bejelentette, hogy a Tata Communications-t és a HBS-t jelölte ki az új, Atlétikai világdöntő elsődleges műsorszolgáltatójává. Emellett megbízta az Infrontot, hogy irányítsa a rendezvény nemzetközi média jogainak értékesítését. A vállalat a szövetséggel valódi partnerségben azon ügyködik, hogy népszerűsítse a televíziós közvetítésre optimalizált eseményt.

Sebastian Coe, a szövetség elnöke így nyilatkozott: „Ez az új, globális esemény sorsfordító lesz mind a sportágunk, mind pedig sportolóink számára. Úgy szeretnénk szurkolóinknak az atlétikát megmutatni, ahogyan azt még soha nem látták. Sportágunk legjobbjainak elitje fog fej-fej mellett versenyezni egy szenvedélyes, pörgős, hangokkal, fényekkel és innovációval teli sportfesztiválon.”

A házigazdára tekintettel egy olyan versenyszám is megtalálható a többi között, ami hagyományosan nem szokott jelen lenni az atlétikai világbajnokságokon. Úgy döntöttünk, hogy a kalapácsvetés is megjelenik majd a tornán, aminek majd örülhetnek a magyar szurkolók, hiszen számos kiváló sportolóval büszkélkedhetnek a szakágban. Továbbá speciális körülmények esetén lehetőséget biztosítunk magyar atlétáknak arra, hogy szabadkártyával részt tudjanak venni a sporteseményen

– részletezte az elnök.

Fotó: Getty Images Az ezüstérmes Halász Bence a férfi kalapácsvetés versenyszám eredményhirdetésén a 2024-es párizsi nyári olimpián. A budapesti Atlétikai világdöntőn is lehetősége lesz az éremszerzésre.

Dr. Schmidt Ádám, sportért felelős államtitkár elmondta: „Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a fantasztikus 2023-as világbajnokság után ismét egy kiemelt nemzetközi sporteseménynek adhat otthont a csodálatos Nemzeti Atlétikai Központ. Nagyon örülünk, hogy a világdöntőn újra Budapesten köszönthetjük a sportág legjobbjait. Fővárosunk igazi sportfővárossá vált az utóbbi években, biztos vagyok benne, hogy ez az új esemény is felejthetetlen sportpillanatokkal ajándékozza majd meg a világ sportrajongóit, amellett, hogy az atlétika hazai népszerűsítésében is óriási segítségünkre lesz.”

Felfedték a versenyszámokat

A világ legjobb sportolói 28 versenyszámban csapnak össze három estén keresztül, hogy megküzdjenek a bajnokok bajnoka címért. A program 16 szakágban 26 versenyszámból (16 futó és 10 ugró és dobó vagy lökő számból), valamint két váltóból áll, amelyek egyike az új vegyes 4x100 méteres váltó.

A nemzetközi szövetség vezérigazgatója, Jon Ridgeon így nyilatkozott:

Az Atlétikai világdöntő arra is lehetőséget biztosít számunkra, hogy valóban megreformáljuk a sportágunk megjelenítését, új formátumokban és különböző platformokon, melyeket kifejezetten arra terveztek, hogy a helyszín teljes közönségének figyelmét lekössék, folyamatosan pörgős, izgalmas tartalmakkal.

A világdöntő a 2026-os atlétikai szezon csúcspontja lesz, ahol kiderül, hogy mely sportolók a legjobbak legjobbjai – világbajnokok, olimpiai bajnokok, Wanda Diamond League-győztesek és az év legjobban teljesítő sportolói mérkőznek meg egymással.

Ezek az atléták mindannyian azért versenyeznek majd, hogy részesedhessenek a rekordnagyságú, 10 millió dolláros díjazásból, amely a legnagyobb az atlétika eddigi történetében. A .

Mondo Duplantis olimpiai bajnok rúdugró és világcsúcstartó kiemelte: „Semmi sem jobb, mint tömegek előtt versenyezni. Az új, 2026-os világdöntő lesz a csúcs egy olyan évben, amikor nincs világbajnokság vagy olimpia. Még ha kevesebb versenyszám is lesz, akkor is 26 egyéni versenyszámban mérkőznek meg a sportolók lesz három éjszaka alatt – a tempó őrületes lesz. Ideje lesz repülni, szóval kössétek be magatokat és hangolódjatok rá.”

Gabby Thomas, a 2024-es párizsi olimpia háromszoros aranyérmes sportolója hozzátette:

„A világ legjobbjai ellen versenyezni mindig kiváltság. Ez az új esemény 2026-ban hihetetlen lesz, és lehetőséget ad a legjobb sportolóknak, hogy egy nem olimpiai vagy világbajnoki évben egy nagy bajnokságon versenyezzenek. Emlékszem a 2023-as budapesti világbajnokság elképesztő tömegére, így alig várom, hogy 2026-ban is aranyéremért fussak.”

Csak a legjobbak mérkőznek majd meg

Három évvel azután, hogy magyar főváros otthont adott a történelem vitathatatlanul legsikeresebb atlétikai világbajnokságának, Budapest ismét vendégül látja a sportág sztárjait, az esemény lebonyolításáért pedig a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség felel.

A Duna keleti partján, a város déli oldalán található Nemzeti Atlétikai Központ mintegy 70 ország csaknem 400 sportolója számára biztosít tökéletes helyszínt arra, hogy az Atlétikai világdöntő bajnoki címeiért versenyezzenek.

Minden egyes versenyszám fényét a világranglista élén található 8–16 sportoló emeli. A mezőny kiválasztása elsősorban a világranglisták alapján történik. Mivel nincs arra vonatkozó korlátozás, hogy az egyes országokból hány sztár indulhat az egyes versenyszámokban, nem csak az számít, hogy a sportolók honnan származnak, hanem az is, hogy milyen helyezést érnek el.

Az Atlétikai világdöntő szakágai:

Futó versenyszámok:

100 méteres síkfutás

200 méteres síkfutás

400 méteres síkfutás

800 méteres síkfutás

1500 méteres síkfutás

5000 méteres síkfutás

100 m/110 méteres gátfutás

400 méteres gátfutás

Vegyes 4x100 méteres váltó

Vegyes 4x400 méteres váltó

Ugró versenyszámok:

Rúdugrás

Magasugrás

Távolugrás

Hármasugrás (női)

További versenyszámok

Kalapácsvetés (férfi)

Gerelyhajítás

(Ajánlókép: Nemzetközi Atlétikai Szövetség)