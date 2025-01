Női elnöke lehet fennállása óta először a Nemzetközi Atlétikai Szövetségnek

Már csak alig több mint két hónap választja el a sportvilágot attól a naptól, amikor új elnököt választ magának az 1894-ben megalapított Nemzetközi Olimpiai Bizottság, amelynek 2013-tól egészen mostanáig a 71 esztendős német Thomas Bach volt a „kormányosa”.

A lehetséges utódok hétfős társaságában az esélyesek közé tartozik a középtávfutóként kétszeres olimpiai bajnok angol Sebastien Coe, aki világversenyek szervezőjeként és sportdiplomataként, de még politikusként is sikert sikerre halmozott. Senkinek sem okozott meglepetést, amikor csatlakozott a kandidálók „mezőnyéhez” – olvasható az SzPressz Hírszolgálat hírlevelében.

Erélyes és következetes

Nincs annál fontosabb és bizalmasabban kezelt kérdés manapság a 214 tagországot egyesítő Nemzetközi Atlétikai Szövetség (WA) köreiben, mint az, amire a választ a NOB márciusi 18. és 21. között Görögországban megrendezésre kerülő tisztújító kongresszusa adja meg.

Akkor dől el, hogy a leköszönő elnök, a német Thomas Bach helyére pályázó hét aspiráns, a hat férfi és az egy női pályázó közül melyik érdemli ki a szavazók bizalmát és lehet a NOB tizedik elnöke.

A kandidálók közé tartozik a 68 esztendős brit Sebastian Coe, akire moszkvai és Los Angeles-i olimpiai bajnokként, tizenkét világcsúcs megdöntőjeként, majd a 2012. évi londoni nyári játékok szervező bizottságának elnökeként, annál is inkább a Nemzetközi Atlétikai Szövetség 2015-ben megválasztott és ma is a kormánykeréknél álló első embereként néz fel a sportvilág. A hatalmas teherbírású sportdiplomata erélyes fellépése és következetessége nélkül a szégyenpadra került „sportok királynője” maradt volna a támadások kereszttűzében, az pedig a vég kezdetét jelentette volna.

Másodszor lehet egy lord a NOB elnöke

A kandidálók mindeddig sportszerű versenyfutásának részeként a hét pályázó már beszámolt arról, hogy milyen vezető szeretne lenni, milyen változásokat kezdeményezne. Coe például a női sportolók védelméért kardoskodna, ennek szellemében gátat szabna a transzneműek eddig is vitatott olimpiai szereplésének. Az SzPress Hírszolgálat értesülése szerint a közvetlen és a tőle távolabb álló munkatársai a „főnök” programbeszédét egy alkalommal sem kommentelték,, amiből csak arra lehet következtetni, hogy átmeneti lájkstop kötelezi őket a választás napjáig, de ez nem a WA, hanem a NOB jogos elvárása.

Fotó: Daniel Pockett / Getty Images Sebastian Coe beszédet mond a Kevan Gosper emlékére rendezett megemlékezésen Melbourne-ben 2024. szeptember 17-én

Amennyiben a WA első embere lesz a görögországi elnökválasztás ünnepelt győztese, 45 év elteltével ismét egy lord ülhet a NOB elnökének székébe. Elsőként ezt az ír Lord Killanin tehette meg, aki 1972 és 1980 között volt a nemzetközi olimpiai mozgalom élén álló sportdiplomata.

Nem jelentették be, ezért csak megjósolható, hogy Coe NOB elnökké választását követően a WA alapszabályában foglaltak szerint egy 55 éves dél-amerikai munkatársa, azok közül is a legközvetlenebb, veszi át a helyét. Nevezetesen a kolumbiai születésű, de chilei férje révén kettős állampolgár Ximena Restrepo, az első alelnök, aki 1992-ben a barcelonai olimpián bronzérmet nyert a 400 méteres síkfutásban.

Nem akármilyen kuriózum, hogy a Nemzetközi Atlétikai Szövetségnek eddig még egyszer sem volt női elnöke, de az sem sorolható a mindennapi események közé, ha a tavaly Budapesten tisztében másodszor megerősített Coe nem töltené ki a mandátumának éveit, noha a megbízatása 2027-ig szól, a pekingi világbajnokságig.

Nem kicsi a valószínűsége annak, hogy ezek a jóslatok valóra is válnak.

Egy újabb váltószám lehet a befutó

Májusban a közel 19 milliós lakosú dél-kínai Kuangcsou – Európában ismert második nevén Kanton – ad otthont az atléták hetedik váltóvilágbajnokságának, amelynek programjában első alkalommal kap helyet a két-két női és férfi sprinter alkotta vegyes csapatok 4x100 méteres váltóversenye.

„A premiert tesztelésnek is nevezhető, amelynek a Nemzetközi Atlétikai Szövetség tavaly év végi tanácsülése adott zöld jelzést. Ezt megelőzően a vegyes csapatok 4x400 méteres váltószámának bemutatkozása átütő sikerként került be a sportág történetébe, olyan újdonságként, amelyért rajonganak az atléták. Nem kevésbé a televíziós közvetítők, akik mindig nagyra értékelték, sőt, előnyben is részesítették a drámai fordulatokban gazdag pörgős versenyszámokat.

A tokiói és a párizsi olimpia is azt bizonyította, hogy szükség van az ilyesfajta újításokra, a versenyek iránti érdeklődés fokozására. Sikert, sőt, telitalálatot sejtet a rövidebb váltószám „mix” változatának bemutatkozása is, amelyet gondos és széles körű tájékozódás előzött meg. Elmondták a véleményüket a WA sportolói bizottságának tagjai, a múlt és a jelen atlétanagyságai, de minősítette a bemutatkozó számot a versenybizottság is” – nyilatkozta az SzPress Hírszolgálatnak az újítások folyamatát jól ismerő Gyulai Márton, a WA sportigazgatója.

Ennyi pénzt még soha nem vihettek haza az atléták

Amint arról a WA sajtóközleményében is szó esett, a vegyes csapatok 4x100 méteres versengése bekerült a kivételes újdonságnak számító jövő évi budapesti World Athletics Ultimate Championship nemzetközi elitverseny programjába is. Az viszont csak később dől el, hogy az új csapatszámról milyen – remélhetően „befogadó” – véleményt alkot a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, illetve Los Angeles, a 2028. évi olimpiai játékok szervező bizottsága.

A nagy érdeklődéssel várt újabb budapesti premier egyik különlegességeként említhető, hogy az atlétikai elit háromnapos újszerű eseményén csak esténként lesznek versenyek, az ügyességi számokban csak döntőket fognak rendezni, ahogy a váltókban is, ugyanakkor az egyéni futószámokban lesznek elődöntők és döntők is. A jövő évi versenynaptár kirakateseményének időpontja szeptember 11-13, nem kérdés, hogy telt ház lesz a Nemzeti Atlétikai Központban.

„Három nap alatt 10 millió dolláros pénzdíj talál gazdára, 72 óra leforgása alatt ilyen hatalmas összeg még soha nem serkentette csúcsteljesítményre a sportág legjobbjait – hangsúlyozta Gyulai Márton, aki örömmel tette hozzá, hogy 2025-ben annyi pénzt vihetnek haza az atléták, amire eddig nem volt példa. – Ennek nem csak az atléták örülhetnek, hanem a nemzetközi szövetség is, hiszen ez szponzorok elégedettségének fokmérője is, illetve bizonyítéka az atlétika príma fokozatú minősítésének és eladhatóságának.”

Az elmondottakat még egy beszédes összehasonlítással is érdemes kiegészíteni, ami rávilágít arra, hogy mekkora esemény is lesz a jövő évi budapesti atlétikai „csúcstalálkozó”. Amelynek pénzdíja felülmúlja azt, a szintén rekordnak számító 9.24 millió dolláros összeget is, amit az egész szezont átfogó, a döntővel együtt 15 állomáshelyes WANDA Gyémánt Liga versenysorozaton fizetnek majd ki az atlétika nagyságainak.

További új bevételi forrást jelent az atléták számára az idén bemutatkozó négy állomásos Grand Slam Track sorozat, amelyre csak futók kapnak meghívást, hasonlóképpen a New York-i Athlos viadal, ahol a férfiak csak nézők lehetnek, mert erre a versenyre kizárólag női atléták kapnak meghívást.

Előbbit a négyszeres olimpiai és nyolcszoros világbajnok amerikai Michael Johnson hozta tető alá és hirdeti harsányan, utóbbit a teniszezőként 23-szoros Grand Slam-győztes és Johnsonhoz hasonlóan négyszeres olimpiai bajnok Serena Williams férje, Alexis Ohanian indította útjára, akit a Reddit internetes közösségi fórum ötletgazdájaként is emlegetnek.

(Ajánlókép: Andy Lyons, Getty Images)