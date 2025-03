Matekszakos gimnazista oldhatja meg a 24 éve csúcstartó Győrffy Dóra képletét

Öt év alatt 160-ról 193-ra jutva 33 centimétert javított az egyéni csúcsán Bátori Lilianna, aki 18 éves matematikaszakos gimnazistaként már a magasugró világranglista 19. helyezettje, az U20-as korosztályban pedig a világelső. Ambiciózus edzője, Kun-Szabó Balázs minden lehetőséget megragad, hogy új tapasztalatok birtokában még többet tudjon kihozni a tanítványából. Néhány napja a magyar rekordot 24 éve tartó Győrffy Dórát is felkereste, hogy tőle is tanácsokat kérjen a felkészítés finomhangolásához. Annak idején az idén már 47 éves csúcstartó volt az első magyar, aki átvitte a 2 métert, követője eddig nem akadt.

A tehetségben és kitartásban nem szűkölködő Vasas-büszkeség a VI. kerületi Kölcsey Gimnázium tanulója, ott készül a jövő évi érettségi vizsgáira, ahol nemrégiben az úszó Kapás Boglárka, a labdarúgó Hajnal Tamás, a vízilabdázó Vámos Márton és még jó néhány élsportoló végzett. Bátori Lilianna gyermekkora óta szemüveges, és miután a kontaktlencsével nem barátkozott meg, ez a sportolásban eddig nem hátráltatta. Még akkor sem, ha az edzésen egy lendületes szaltót bátorkodik bemutatni.

Teljesületlen álmai motiválják

Az atlétaedzők nem győzik hangsúlyozni, hogy túlságon optimista hangvételű írásokkal vétek elkapatni még a legtehetségesebb tanítványaikat is, mert elbízhatják magukat és akkor nagyot koppanhatnak. Így van ezzel Kun-Szabó Balázs, a rekordjaival kilőtt magasugró edzője is, aki arra is vigyáz, hogy ne kerüljön túl nagy teher Bátori Lilianna vállaira.

Fel sem merül a Vasas spint- és ugrószakág vezetőjében, hogy a tanítványát az ukrán világcsúcstartó Jaroszlava Mahucsih, az olimpiai, világ-és Európa-bajnok tudásához hasonlítsa, ugyanakkor nem ellenkezik, ha az újdonsült országos bajnokot a magyar atlétika drágaköveként emlegetik. Akiről azt is tudni kell, hogy három klubban is megfordult, közben edzőt is váltott, amíg kikötött a Vasasban. Harmincöt esztendős mostani mesterével a harmadik éve dolgozik együtt.

„Bonyhádi atlétaként U23-as bajnokságot nyertem tízpróbában, de körülbelül ennyi volt bennem, pedig edzésre járni nagyon szerettem, Vágó Béla volt az utolsó edzőm, attól kezdve, hogy elváltak az útjaink, igyekeztem egy saját filozófiát és edzésrendszert kialakítani, amit aztán magamon próbáltam ki. Nagyon sokat tanultam az erő- és a gyorsaságfejlesztéséről, Később egyre magasabb szinten használtam fel a videóelemzések során gyűjtött tapasztalataimat, mind a saját technikám, mind a tanítványaim fejlesztésében.

Bonyhádról Budapestre kerültem, a Testnevelési Egyetemen tanultam, egy ideig még ott is versenyeztem, de akkor már inkább az járt a fejemben, hogy mire jutok majd a tanítványaimmal. Már akkor is az motivált, hogy a legjobb versenyzőim többre vigyék, mint ameddig én jutottam” – így beszélt az SzPress Hírszolgálatnak nyilatkozó Kun-Szabó Balázs, aki edzői munkája mellett a Testnevelési Egyetemen is tanít.

A világbajnoki indulás képlete

Versenyzőnek és edzőnek is idén február 18-án Besztercebánya lett a kedvenc városa, azon oknál fogva, hogy Lilianna a szlovákiai városban javította 193 centiméterre az egyéni csúcsát. Derűre ború: nem sokkal később, első „felnőtt” fedettpályás Európa-bajnokságán 189-nel ugyan a döntőbe jutott, ott viszont elakadt a 185-ös magasságon, így 180-nal a kilencedik helyen végzett.

Kun-Szabó szerint ebben elsősorban az játszott közre, hogy a meggyőzőtől elmaradó bemelegítése után a számára szokatlan kezdőmagasság kizökkentette. Lilianna arra sem számított, hogy ezúttal a szokásos három helyett csak két jelet helyezhetett el a pályán, ráadásul éppen az hiányzott neki, nevezetesen a harmadik, amelyik a léc megközelítésének ívéhez adott volna támpontot.

Tanulni szeretnénk az Európa-bajnokságon történtekből, és összeállítani egy olyan receptet, amit hasonló helyzetben elő tudunk venni. Lilianna remekül fejlődik, de ő még nem kész versenyző, ezért a mostanihoz hasonló erőpróbák azt a célt is szolgálják, hogy rutint szerezzen. Több fedettpályás versenyünk idén már nem lesz, mert lemondtunk a nankingi világbajnokságról. Két tavaszi edzőtábort is szerveztünk, mert hosszú lesz a szabadtéri idény, középpontjában a tamperei U20-as Európa-bajnoksággal.

Bátori Lilianna edzője úgy kalkulál, hogy 2-3 magas kategóriájú, silver vagy gold osztályú WA-versenyen elért, egyéni csúcsközeli eredmény elegendő lehet ahhoz, hogy a világranglistán elfoglalt helyével kvalifikálja magát a szeptemberi tokiói világbajnokságra. Ha a Japán felé vezető úton a Gyémánt Liga elit versenysorozat valamelyik állomásán is meg tudná mérettetni magát, azért a szlovák atlétaképviselő Alfons Jucknak jár majd köszönet, aki hosszú évek óta az olimpiai ezüstérmes és kétszeres világbajnoki harmadik helyezett Halász Bence menedzsere.

Kun-Szabó bízik abban, hogy nem törik meg Bátori Lilianna fejlődése, és a tanítványát elkerülik a sérülések, mert ez a folyamatos munka előfeltétele. Természetesen vannak közös álmaik is, de azokról egyelőre hallgatnak.

Bátori Lilianna egyéni rekordjainak fejlődése: