Az olimpiai bajnok Kanadai Sámson az Indexnek: Ura vagyok a testemnek, másképpen nem tartanék ott, ahol vagyok

Ethan Katzberg a legek embere. Huszonegy esztendősen, 2023-ban ő lett a valaha volt legfiatalabb kalapácsvető világbajnok Budapesten, nála nagyobb különbséggel még senki nem nyert olimpiai aranyérmet ebben a dobószámban, ráadásul az összetéveszthetetlen külsejű, Kanadai Sámsonként is emlegetett atléta az egyetlen olyan versenyző, akinek az eddigi pályafutását két olimpiai érmes is egyengette. Mindeközben a jelenkor első számú magyar atlétájának, az olimpiai ezüstérmes Halász Bencének a legnagyobb riválisa. Ethan Katzberg exkluzív interjút adott az Indexnek.

Mentorként és útmutatóként az idén már 85 esztendős, a tengerentúlon élő ukrán Anatolij Bondarcsuk, aki 1972-ben Münchenben még szovjetként lett aranyérmes a kalapácsvetésben, felkészülésének irányítójaként pedig honfitársa Dylan Armstrong, a 2008-as, pekingi nyári játékok súlylökő versenyének harmadik helyezettje.

Katzberg a budapesti világbajnokság után a tavalyi Gyulai István Memorial nemzetközi versenyről is győztesként távozott, magabiztosan hozta a kötelezőt. Aligha adja alább idén nyáron a második emlékversenyén sem, amikor Budapestre visszatérve újra az átalakított Nemzeti Atlétikai Központban léphet a dobókörbe.

Leutánozta Németh Miklóst

Harmadik magyarországi szereplésére készül idén augusztus 12-én a kanadai Ethan Katzberg, minden idők legfiatalabb kalapácsvető világbajnoka, aki úgy nyert 2023-ban a budapesti Nemzeti Atlétikai Központban 81,25 méteres eredménnyel, hogy 2022-ben még csak 76,36 volt az egyéni csúcsa.

Kivételes tudását csillogtatva, ellenfeleit pedig már az első dobásával lezsibbasztva simán behúzta Párizsban az olimpiai győzelmet is, 84,38 méteres legjobbját 26 centiméterrel megközelítve.

Dominanciáját bizonyítja, hogy az olimpiai éremcsatában a mögötte parádés versenyzéssel a második helyen kikötő Halász Bence 4,73 méterrel maradt el a négyszer is rontó kanadaitól, aki látszólag még ki sem hajtotta magát. Első dobásával lerendezte a versenyt, ahogy azt 1976-ban Montrealban a gerelyhajító Németh Miklós tette, aki 94,58 méteres világcsúcsjavítással sokkolta az ettől a kezdéstől lefagyott ellenfeleit.

Ethan Katzberg, akit loboncos üstöke miatt Kanadai Sámsonként is emlegetnek, noha az ereje aligha a hosszú hajában rejlik, egyértelműen az idei világbajnokság favoritja, és várhatóan még óriáslépéssel sem kell előrehaladnia, hogy 2028-ban Los Angelesben ismét a dobogó legfelső fokára állhasson.

Vajon ezt Katzberg is így gondolja? A választ nem külső szakértők vagy a kanadai legyőzéséről álmodozó riválisai adták meg, hanem exkluzív interjú keretében maga az egyszerre titokzatos és barátságos olimpiai bajnok.

Sokat köszönhet Bondarcsuknak

Élete eddigi legjobbját tavaly ilyenkor a kenyai Nairobiban dobta, ahhoz képest, hogy még csak április 20-a volt, más szóval jócskán az idény eleje, villámgyors forgásból elrepített kalapácsa 84,38 méternél landolt. Ekkorát 2008 óta senki sem dobott. Idén is elindul a WA Continental Tour Gold-versenyen, amelynek az időpontja 2025-ben május 31-e? – ez volt az Index első kérdése.

Ott a helyem, és már most nagyon izgatott vagyok, mert oda visszatérni, ahol magamat is elképesztettem az eredményemmel, nemcsak vonzó, hanem egyfajta ünnepi esemény is számomra. Szeretnék kitenni magamért a Kip Keino Classic versenyen, az atlétika afrikai díszeseményén

– hangzott Katzberg válasza.

Az idei szabadtéri világbajnokságnak Tokió ad otthont. Tekintettel az olykor már elviselhetetlen ottani nyári hőségre, az év atlétikai csúcseseményének első versenynapja szeptember 13-a lesz, az utolsóra pedig szeptember 21-én kerül sor. A kanadaiak kiválósága elárulta, hogy az edzőjével milyennek tervezik a Tokió felé vezető hosszú utat.

„Az idei szezon versenyeinek koncepciója nem különbözik a korábbi évekétől, minden arról szól, hogy tovább akarok fejlődni, de nemcsak 2025-ben, hanem az elkövetkezendő években is. Több, a Gyémánt Liga-sorozatba tartozó versenyen indulok majd el, de ki szeretném kihasználni azoknak az eseményeknek a lehetőségét is, amelyek a dobószámokat állítják középpontba. Ezeket kedvelem legjobban, ezeket várom leginkább. Nem fogom kerülni legnagyobb ellenfeleimet, arra is ügyelek majd, hogy ne versenyezzem túl magamat.”

Két évvel ezelőtt, a budapesti világbajnoki győzelme után Dylan Armstrongnak, kanadai edzőjének nyakába ugrott (majdnem le is döntötte a lábáról – a szerz.), együtt pózoltak a fotóriporterek előtt is. A sajtóközpontban viszont mindenki azt emlegette, hogy sikerének kulcsfigurája az egykori szovjet dobóiskolát képviselő, veteránként is aktív orosz–ukrán Anatolij Bondarcsuk volt. Mit jelent a már 85 éves müncheni olimpiai bajnok egy 23 esztendős olimpiai bajnoktárs számára?

A lehető legtöbbet. Szerencsémnek mondhatom, hogy még mindig kapcsolatban vagyunk egymással. Bondarcsuk csodálatos ember, egy olyan mentor, akinek a tanácsai és már a puszta jelenléte állandó támogatást biztosított számomra. Már akkor is, amikor 2019-ben még csak 55 méternél tartottam, ugyanúgy később is, egészen mostanáig. Mindenre kiterjed a figyelme, a legapróbb hibára is felfigyel. Halad a korral, pontosan tudja, hogy merre tart a világ. Nem túlzok, ha azt mondom, hogy minden egyes edzésemre hatással volt, de ma is nagyon szorosan együttműködik az edzőmmel. Felemelő volt számomra, hogy a párizsi olimpia után is eltölthettem vele egy kis időt az otthonában. Előhozta a müncheni olimpiai érmét, ami nagyon csodálatos pillanat volt, én pedig megoszthattam vele eddigi legnagyobb győzelmem tapasztalatait.

A budapesti világbajnokságon nemcsak meglepő győzelmével tűnt ki, amely arról is szólt, hogy megakadályozta a lengyel Pawel Fajdeket hatodik aranyérmének megszerzésében, ahogy az olimpiai bajnoki címvédő, szintén lengyel színeket képviselő Wojciech Nowickit abban, hogy a papírformát igazolja, hanem a lányosan hosszú, vállig érő hajával is. Marad a „séró” a jövőben is ilyen?

„Amikor otthon vagyok Kamloopsban, mindig elmegyek a kedvenc fodrászszalonomba, hogy alakítsanak a frizurámon, ott már tudják, hogy soha nem kell túlságosan rövidre vágni a hajamat. Nekem így tetszik, a barátnőmnek is, másnak pedig nincs beleszólása.”

Továbbra is feszegetni szeretné teljesítőképessége felső határát, a világcsúcs megdöntése is szóba került

Meglepte Katzberget, hogy a magyar szakemberek, köztük az olimpiai ezüstérmes Halász Bence edzői hosszas elemzés után sem tudták megfejteni hatalmas dobásainak titkát, pedig technikájának minden egyes mozzanatát alaposan kivesézték. Nem voltak eléggé figyelmesek, vagy a titok megfejthetetlen?

Nem tudtam arról, hogy a magyar szakemberek számára valamiféle rejtélyt sejtetnének a dobásaim, hiszen versenyről versenyre eléjük tárulkozom, és persze videofelvételek is készülnek. Nem hinném, hogy a technikámban egyetlen konkrét dolog is előnyhöz juttatna, inkább sok különböző képesség kombinációjára van szükség, amik a kellő pillanatban összeállnak. Előny a 201 centiméteres magasságom, a kivételes gyorsaságom, továbbá a rengetek munkával kialakított mozgáskoordinációm. Ura vagyok a testemnek, másképpen nem tartanék ott, ahol vagyok.

Cáfolja, hogy a verseny sorsának gyors eldöntése után visszafogta volna magát a párizsi olimpiai döntőben, vagy a biztos győzelem tudatában alábbhagyott volna a figyelme, amire egyébként négy érvénytelen kísérletéből következtetni lehetett. Egy olimpiai bajnoknak persze nem kell magyarázkodnia.

„Megpróbáltam még messzebbre dobni a kalapácsomat. Egyetértek azokkal, akik úgy vélik, hogy 84,12 méternél is több volt bennem, de szerencsére nem volt szükség a javításra, mert az ellenfeleim nem szorongattak meg. Ahogy akkor, a jövőben is az a célom, hogy évről évre jobb legyek, továbbra is feszegetni tudjam a teljesítőképességem felső határát. Úgy érzem, hogy a favorittá válás egyelőre nem okoz gondot, élvezem a versenyeket. Nem titkolom, hogy a világcsúcs megjavításának tervét is emlegetni szoktuk, de két lábbal a földön maradunk, mert a 86 nagyon más, mint a 84 méter. Nem is hajszolom a 39 éve fennálló rekord túlszárnyalását, a folyamatos fejlődés a reális célom, aztán meglátjuk, hogy mi történik” – hangzott Ethan Katzberg utolsó válasza, akit az idő 23 évesen valóban nem sürget.

Minden idők legjobb 10 eredménye a kalapácsvetőknél, és a top 100-ban szereplő további magyarok:

1. 86,74 méter Jurij Szedih (szovjet), 1986, Stuttgart

(szovjet), 1986, Stuttgart 2. 86,04 m Szergej Litvinov (szovjet), 1986, Drezda

(szovjet), 1986, Drezda 3. 84,90 m Vagyim Gyevjatovszkij (fehérorosz), 2005, Minszk

(fehérorosz), 2005, Minszk 4. 84,86 m Murofusi Kódzsi (japán), 2003, Prága

(japán), 2003, Prága 5. 84,62 m Igor Asztapkovics (fehérorosz), 1992, Sevilla

(fehérorosz), 1992, Sevilla 6. 84,51 Ivan Tyihon (fehérorosz), 2008, Grodno

(fehérorosz), 2008, Grodno 7. 84,48 m Igor Nyikulin (szovjet), 1990, Lausanne

(szovjet), 1990, Lausanne 8. 84,40 m Jurij Tamm (szovjet), 1984, Besztercebánya

(szovjet), 1984, Besztercebánya 9. 84,38 m Ethan Katzberg (kanadai), 2024, Nairobi

(kanadai), 2024, Nairobi 10. 84,19 m Annus Adrián , 2003, Szombathely

, 2003, Szombathely ...12. 83,68 m Gécsek Tibor , 1998, Zalaegerszeg

, 1998, Zalaegerszeg ...19. 83,00 m Kiss Balázs , 1998, Párizs

, 1998, Párizs ...22. 82,69 m Pars Krisztián , 2014, Zürich

, 2014, Zürich ...48. 81,56 m Németh Zsolt , 1999, Veszprém

, 1999, Veszprém ...72. 80,92 m Halász Bence, 2022, München

A rangsorban nem szerepelnek azok az eredmények, amelyeket doppingvétség miatt töröltek. A lista érdekessége, hogy a 48. helyen álló Németh Zsolt a 72. helyezett Halász Bence mestere, aki olimpiai ezüstérmesként és két világbajnokság bronzérmeseként eddig nem tudta megelőzni edzőjét.

És ha már szó esett a kalapácsvetés legjobb magyarjairól, íme az öt olimpiai bajnokunk a győzelmet jelentő eredményével:

1948, London: Németh Imre , 56,07 m

, 56,07 m 1952, Helsinki: Csermák József , 60,34 m

, 60,34 m 1968, Mexikóváros: Zsivótzky Gyula , 73,36

, 73,36 1996, Atlanta: Kiss Balázs , 81,24 m

, 81,24 m 2012, London: Pars Krisztián, 80,59 m

(Borítókép: Ethan Katzberg 2024. augusztus 4-én Párizsban. Fotó: Christian Petersen / Getty Images)