Csillag született, magyar szupersztárról beszél Európa

Most már vitathatatlan, hogy megindult felfelé a magyar atlétika, méghozzá rakétasebességgel. És ami a leggyönyörűbb, a legfrekventáltabb vágtaszámokban. Péntek éjjel Madridban a csapat Európa-bajnokságon Takács Boglárka 11,06 másodperces országos csúccsal nyerte a 100 méteres síkfutást, egyszersmind teljesítette a világbajnoki szintet, 400 síkon pedig Enyingi Patrik 44,84 másodperccel beállította Molnár Attila országos rekordját.

Takács Boglárka fantasztikus hajrával nemcsak megnyerte a 100 méter síkot Madridban, az atléták csapat Európa-bajnokságán, hanem 11,06 másodperccel 4 századdal megjavította saját országos csúcsát, egyben a versenycsúcsot is. A Budapest Honvéd 23 éves atlétája 40 métertől ellenállhatatlanul tört az élre, és olyan világklasszist utasított maga mögé, mint a lengyel Ewa Swoboda, a tavalyi római Eb ezüstérmese, akinek már 10,94-es ideje is van.

Takács futását az európai szövetség Hungarian superstar, azaz magyar szupersztár megjegyzéssel közölte.

Takács egyébként tavaly a párizsi olimpián futotta a tegnapig érvényes 11,10-es országos csúcsát. Takács így nyilatkozott az M4 Sportnak:

Országos csúcsbeállítás is történt Madridban, Enyingi Patrik 44,84 másodperccel 400 méter síkon beállította Molnár Attila rekordját, ezzel harmadik lett. Ő is utazik a tokiói világbajnokságra!

Ha valaki azt mondja pár éve, hogy két magyar férfiatléta is 45 másodpercen belül futja a 400-at, bizonyára kinevetik az illetőt. Most meg Molnár és a gödöllői, 24 éves Enyingi is 44,84-et tud!

Még egy bronzérem Madridból: az olimpiai ezüstérmes Halász Bence kalapácsvetésben lett harmadik 80,63 méterrel az ukrán Mihajlo Kohan és a német Merlin Hummel mögött.

A csapatversenyben a magyar válogatott remek teljesítménnyel a kilencedik helyen áll.

(Borítókép: Takács Boglárka az atlétikai csapat Európa-bajnokság női 100 méteres síkfutás versenyszámában Madridban 2025. június 27-én. Fotó: Bodnár Boglárka / MTI)