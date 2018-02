Kirakhatják az olimpiáról a bokszot

Az Egyesült Államokban már befagyasztották Gafur Rahimov számláját, a NOB is aggódva figyeli az AIBA munkáját.

Veszélybe kerülhet a boksz olimpiai részvétele, mert a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elégedetlen a sportág nemzetközi szervezetének (AIBA) irányításával és pénzügyi helyzetével, írja az MTI.

A NOB igazgatótanácsának ülése után Thomas Bach elnök elmondta: rendkívül nyugtalanítónak találják, ami az ökölvívóknál történik, és készek a sportággal kapcsolatban merész döntéseket is meghozni.

„A NOB fenntartja magának a jogot, hogy felülvizsgálja a boksz részvételét a 2018-as ifjúsági olimpián, illetve a 2020-as tokiói olimpián" – közölte Bach. Elégedetlenek az AIBA által készített jelentéssel, így a NOB vizsgálni fogja a szervezet további működését.

A NOB korábban felfüggesztette az AIBA-nak járó pénzek kifizetését, amíg a szervezeten belüli helyzet nem normalizálódik. A NOB végrehajtó bizottsága azért döntött így, mert az AIBA-ban július óta vezetői válság van: októberben felfüggesztették a korábbi elnök Vu Csing Kuót, aki csődközeli helyzetbe vezette a szövetséget, és ezért novemberben lemondott tisztségéről.

A szövetséget ideiglenesen az olasz Franco Falcinelli irányította, aki a január végi rendkívüli kongresszuson nem vállalta tovább a megbízatást. Jelenleg az üzbég Gafur Rahimov az AIBA ideiglenes vezetője. Rahimov sem megnyugtató megoldás, az üzbéget többek között kábitószer-kereskedelemmel is vádolják, az Egyesült Államokban már be is fagyasztották a számláit.