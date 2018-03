Hogy én üvegállú? Be kéne bizonyítanod!

Tavaly áprilisban Vlagyimir Klicskót győzte le vert helyzetből a brit Anthony Joshua, ezzel két nagy szervezet (IBF és WBA) nehézsúlyú világbajnoka lett.

Azóta egyszer tette kockára az öveit, Carlos Takamot október végén megverte TKO-val, ez volt pályafutása huszadik győzelme.

Most azonban egy sokkal nehezebb rivális, Joe Parker vár rá. Az új-zélandi öklöző 26 éves, és eddigi 24 meccsén veretlen maradt, ő felülmúlta már például Takamot.

"Még nem döntöttem el, hogyan nyerek, csak azt döntöttem el, hogy mindenképp megverem. Majd a ringben ráérek kitalálni, hogyan nyerjek. Klicsko az Klicsko, az én történetem teljesen más. Fiatal vagyok, erős és gyors, és éhes. Feszültnek látszik, pár dolog megérintette, amit mondtam vagy a csapatom mondott. Izgatott vagyok, de ez a kellő izgalom, nem több annál" - Parker így vezette fel a Cardiffban magyar idő szerint 11-kor kezdődő meccset.

Joshua ugyanakkor azt elevenítette fel, hogy tanácsot kért KLicsko edzőjétől, akit régóta ismer, mert arra kereste a választ, hogyan lehet folyamatosan fejlődni. Jobb szeretne lenni, mint előzőleg volt.

"Hallom, hogy üvegállúnak neveznek. Hát nem tudom, lesz-e annyi ereje Parkernek, hogy ezt be is bizonyítsa. 12 menet előtt lezárhatom én is ezt a meccset."

Utána pedig jöhetne egy Deontay Wilder elleni meccs, amire már nagyon régen készül a világ.

Cardiffban 78 ezer néző várja, hogy a két eddig veretlen öklöző közül az egyik várhatóan elveszíti hibátlan mérlegét, hacsak nem lesz döntetlen.