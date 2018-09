Kis Máté megvédte a bajnoki címét

Kis Máté legyőzte Baranyi Richárdot a félnehézsúlyú magyar bajnoki címért a Magyar Ring ökölvívógálán pénteken. Bacskai Balázs pedig a nyolcadik mérkőzését is megnyerte a profik között, egyhangú pontozással győzte le a dél-afrikai Nkululeko Mhlongót.

A nagyváltósúlyú összecsapáson Bacskai az első menettől fölényben volt, a harmadiktól pedig egyértelműen uralta a párharcot. A magyar bokszoló rengeteget ütött, ráadásul ütései többsége talált is, Mhlongó sérülten, vérző fejjel fejezte be a mérkőzést. A pontozók minden menetet Bacskainak adtak, aki így nyolcadik meccsén is győzött.

A gála fő mérkőzését Kis Máté és Baranyi Richárd vívta a félnehézsúlyú magyar bajnoki címért. A két bokszoló tavaly novemberben már találkozott egymással, akkor Kis a nyolcadik menetben kiütötte Baranyit. A küzdelem most sem tartott tovább, a nyolcadik menet után Baranyi kénytelen volt feladni.