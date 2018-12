Szellő az első magyar ökölvívó, akire a négy nagy szervezet felfigyelt

A cirkálósúlyú magyar bajnok, Szellő Imre, mind a négy nagy nemzetközi bokszszervezet ranglistáján az élmezőnyben van, ami korábban nem sikerült egyetlen hazai ökölvívónak sem.

A Felix Promotion színeiben versenyző Szellőt a WBO a második helyre teszi, de az IBF-nél is az ötödik, a WBA a 14. pozícióba rangsorolta. A WBC-nél találtunk olyan sorrendet, amelyikben a 13. helyen szerepel, de olyat is, amelyiknél a 16. hely az övé.

Korábban a világbajnoki címmel büszkélkedő Erdei Zsolt vagy Kovács István sem volt az összes szervezetnél a tizenötös elitben, általában csak egy-két listán szerepeltek.

"Baromira örülök ennek a hírnek, jó visszajelzést ad. A célom továbbra is változatlan, jövőre világbajnoki övért szeretnék bokszolni."

Szellő akár a 2020-as olimpiára is eljuthat, már ha egyáltalán az ökölvívás a programban marad. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) ugyanis is kitárta a részvételt a profik előtt már Rió előtt is, a kameruni Hassan N'dam például címmeccseket bokszolt a profiknál, mégis simán beállhatott az amatőrök közé. Igaz a második fordulóban kiesett, mert a 3x3 perces küzdelemhez nem könnyű visszaszokni.

A cirkálósúly (91 kiló) olimpiai súlycsoport.