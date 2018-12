Mayweather kabaréműsorba illő TKO-val tért vissza

Technikai KO-val nyerte Floyd Mayweather a nagy visszatérésként beharangozott, a japán Tensin Naszukava elleni bokszmeccset, ami alig tartott tovább egy percnél. A japán idő szerint szilveszter estére meghirdetett mérkőzés pontosan olyan komoly lett, mint azt előre sejteni lehetett: a japán kickboxosnak bokszszabályok szerint, súlycsoportja fölött 10 kilóval kellett kiállni, vagyis minden Mayweathernek kedvezett. Odáig már nem jutottak el, hogy a 8-12 menet helyett csak hárommenetesre kiírt meccs végig menjen, így ez a korlátozás végül nem számított.

Mayweatherön a kezdéstől fogva látszott, mennyire kell komolyan venni az egészet, játékosan lendítgette csak a karját Tensin felé, 10 másodperc után már röhögni kezdett, végig vigyorogva, pacsizva fogadta a japán ütéseit, majd 40-50 másodperc után beindult, bevitt pár ütést, aminek nagyjából egy perc után már az első rászámolás volt az eredménye.

Tensin ekkor még folytatta a meccset, próbált pár ütést ő is bevinni a legendásan jól védekező amerikainak, majd Mayweather a harmadik perc kezdete előtt egy jobbhoroggal küldte újra padlóra a japánt. Tensin másodszor is összeszedte magát, de ekkor már csak másodpercekre, Mayweather sorban három balost is bevitt, az utolsó pedig a győzelmet jelentette neki.

Mivel az előre megbeszélt szabályok szerint az eredmény egyikük hivatalos mérlegébe sem számított bele, Mayweather maradt 50 győzelemnél.