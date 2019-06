Tyson Fury Aliként hajolgatott, agyonverte német ellenfelét

Az elmúlt időszak egyik legsimább győzelmét aratta magyar idő szerint vasárnap hajnalban nehézsúlyban a brit Tyson Fury, aki Las Vegas-i és ESPN-es bemutatkozásán a második menetben, technikai KO-val verte a német Tom Schwarzot.

A nem bajnoki övekért zajló meccs megszakításánál Fury hihetetlen fölényben volt, két menet alatt 158 ütést indított és abból 45-tel célba is talált, miközben a tőle erőben és felkészültségben láthatóan elmaradó német 30 próbálkozásából csak 6 talált be.

A mérlegelésen 119,29 kilóra mért 206 centis Fury a méretét meghazudtoló mozgással kerülte ki Schwarz ütéseit, a meccs közben Twitteren el is kezdték brit Alinak, vagy nehézsúlyú Maywaethernek titulálni, az alábbi videó alapján némileg érthető módon, hiszen tényleg higanymozgással hajolt el minden ütés elől.

A győzelem után a 30 éves Fury Jézusnak mondott köszönetet a győzelméért, majd azt üvöltötte a mikrofonba, hogy küldjenek ellene bárkit, készen áll.

Fury 2015-ben Vlagyimir Klicsko legyőzésével megszerezte a WBA, az IBF, a WBO, az IBo és a The Ring nehézsúlyú öveit, ám ezeket később mentális problémáival küzdve mind elvesztette, amikor lemondta a Klicsko elleni visszavágókat. Utoljára a The Ring szervezet vette el tőle az övét, ezeket próbálja most egyenként visszaszerezni, és láthatóan bombaformában is van.

A brit bokszoló szeptember 21-én vagy október 5-én folytathatja, egyelőre meg nem nevezett ellenfél ellen, és ha nyer, illetve Deontay Wilder is legyőzi szeptember végén Luis Ortizt, akkor 2020-ban újra meccselhetnek 2018-as döntetlenjük után.

A WBA, az IBO, a WBO és az IBF öve azóta az Anthony Joshua ellen meglepetésre nyerő Andy Ruizhoz került, a The Ring 2018 óta, azóta, hogy Furytől elvették nem osztotta ki nehézsúlyú övét.