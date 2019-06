Kidobták az olimpiáról a nemzetközi bokszszövetséget

Az AIBA-nak már a számláját is befagyasztották, most a NOB szüntette be vele a kapcsolatot.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) megvonta a Nemzetközi Ökölvívó Szövetségtől (AIBA) azt a jogot, hogy megszervezze a 2020-as, tokiói olimpia boksztornáját, írja az MTI.

A lausanne-i kongresszus szerdai napján a küldöttek egyhangúlag szavazták meg az igazgatótanács által májusban elfogadott indítványt. Ennek értelmében nemcsak a sportág olimpiai versenyeit, hanem a kvalifikációs sorozatot is a NOB bonyolítja le, és a szervezet már közölte is ennek részleteit.

Az olimpiai testület munkacsoportot hozott létre, ennek a feladata a kvalifikációs tornák és az olimpiai verseny megszervezése.

Az elfogadott kvalifikációs rendszer alapján 2020 januárja és áprilisa között négy regionális - afrikai (Dakar), európai (London), ázsiai és óceániai (Kína), illetve amerikai (Buenos Aires) - tornát rendeznek, melyekről súlycsoportonként négy férfi és két női ökölvívó jut kvótához, majd májusban lesz egy utolsó, úgynevezett világkvalifikációs verseny Tokióban, melyen feltöltik a mezőnyt.

Az AIBA-t már tavaly óta élesen kritizálta a NOB, jórészt a bokszszövetség elnöke, Gafur Rahimov miatt, akinek a szervezett bünőzéssel, kábitószerkereskedelemmel is voltak kapcsolatai. Az üzbég elnök ellen az Egyesült Államok is eljárást indított. Az AIBA működésével is gondok voltak már Rahimov előtt is, a szövetséget áthatotta a korrupció, és közel 17 millió dolláros adósságot halmozott föl, amivel csődközeli helyzetbe jutott. Az elmúlt három olimpián is állanó botrányok jellemezték a bokszot, a bíráskodás kritikán aluli volt, több esetben felmerült a gyanú, hogy irányítottak voltak a mérkőzések.

A NOB már tavaly is belengette, hogy az AIBA nem rendezheti meg az olimpiai boksztornát, ha nem történnek változások.