Februárban bokszol újra Fury és Wilder

Február 22-én bokszol egymással újra a két nehézsúlyú ökölvívó, Tyson Fury és Deontay Wilder, akiknek tavaly decemberi meccse óriási bunyó után döntetlennel végződött – írja az MTI.

A WBC szervezet már egy héttel a meccs után elrendelte a visszavágót, azt azonban egészen eddig nem lehetett tudni, hogy a két bokszoló pontosan mikor küzd majd meg egymással. Most maga Fury jelentette be, hogy aláírták a szerződést, és február 22-én lép újra ringbe Wilder ellen, a bradfordi sajtóeseményen pedig azt is hozzátette, hogy

ezúttal ki fogja ütni ellenfelét, mert nem három év kihagyás után tér vissza, és nem is iszik annyit.

A tavalyi meccsen egyébként a 33 éves Wilder a 9. és a 12. menetben is padlóra küldte 30 éves ellenfelét, de ő mindkét alkalommal felállt, és folytatta a küzdelmet. A többi menetben ugyanakkor többnyire Fury irányított, így végül döntetlen lett a vége, amivel mindkét bokszoló megőrizte veretlenségét, Wilder pedig megtartotta övét.

A jövő februári visszavágóig mindketten bokszolnak majd, Wilder szeptember végén a kubai Luiz Ortizzal csap össze Los Angelesben, Fury pedig egy egyelőre még nem ismert ellenféllel küzd majd meg. Az egyébként biztos, hogy a brit mostanában bombaformában van, júniusban például tükörsimán verte meg a német Tom Schwarzot, aztán azt üvöltötte a mikrofonba, hogy bárkit küldhetnek ellene.