Brutális pusztítást végzett a ringben a Tank

A könnyebb súlyú bokszolók estéje volt a július 27-i, legalábbis több amerikai városban is a kisebb súlycsoportban szerveztek címmeccseket.

Baltimore-ban a Tank becenévre hallgató korábbi kétszeres világbajnok Gervonta Davis meccselt a panamai Ricardo Núñez ellen, akit rettentő gyorsan, másfél menet alatt ki is ütött. A meccs Davis WBA-övéért ment, Núñeznek viszont nem sok esélye volt az öv megszerzésére.

A mostani meccset is beleszámolva 22 profi mérkőzéséből 21-et (T)KO-val nyerő, hatalmas ütőereje és elsöprő támadásai miatt Tanknak becézett Davis most is megmutatta, hogy nem véletlen a ráragasztott név: a második menetben pusztító erejű akciót indított, aminek a végén a bírónak kellett közbelépnie, hogy Núñeznek ne essen baja.

A baltimore-i születésű, tehát hazai közönség előtt bokszoló Davis a helyi baseballcsapat, az Orioles színeiben, fekete narancssárga nadrágban állt ki, és a győzelme után az amerikai elnök Donald Trumpnak is üzent, aki nem sokkal korábban azt írta Twitteren, hogy Baltimore egyes részei sokkal veszélyesebbek az amerikai-mexikói határnál, illetve veszélyes, mocskos helynek nevezte a képviselőházban az egyik baltimore-i kerületet képviselő Elijah Cummings kerületét.

Davis azt mondta, hogy fantasztikus érzés volt a barátai és a családja előtt bokszolni, sokat jelentett neki, és a győzelem nem csak az övé, hanem Baltimore-é is. Egyébként ez a meccs 1970 óta az első bármilyen szintű címmeccs volt a városban.

A nap másik nagyobb címmeccsén Texasban megvédte WBC-övét és megszerezte Maurice Hooker WBO-övét a kisváltósúlyú José Ramírez, aki ezzel már 25 meccse veretlen a profik között.