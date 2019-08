Nem akar a szaúdiaknál bokszolni a nehézsúlyú bajnok

A nehézsúlyú bokszoló Andy Ruiz Jr. csütörtökön bejelentette, a korábbi hírekkel ellentétben nem írt alá semmilyen megállapodást Anthony Joshua stábjával az év nehézsúlyú bombameglepetésének visszavágójáról, és továbbra is reménykedik abban, hogy New Yorkban bokszolhat az amerikai ellen – írja a BBC.

Joshua promótere, Eddie Hearn még pénteken jelentette be, hogy a két bokszoló december 7-én a szaúdiaknál csap majd össze ismét egymással, hétfőn pedig azt is hozzátette, hogy Ruiz alá is írta az erről szóló megállapodást. Azt eddig is lehetett tudni, hogy a mexikói bokszoló ódzkodik ettől a konstrukciótól, most viszont hangot is adott ennek: mint mondta, egyelőre még mindig tárgyalnak a második meccsről.

Az ügy azért különösen érdekes, mert az első meccs szerződésében benne volt az is, hogy Ruiz köteles kiállni a visszavágóra. Hearn szerint ennek értelmében csak az időpontot és a helyszínt kell tudatniuk a mexikóival, és ha nem egyezik bele a feltételeikbe, akkor akár perre is mehetnek vele szemben. A szaúdiak egyébként 40 millió dollárt ajánlottak a meccsért, de a kritikus hangok szerint ezzel csak az emberi jogok sorozatos megsértését akarják elmaszatolni.

Valószínűleg többet akar majd mozogni, de túl nagy, túl izmos, úgyhogy ez egyáltalán nem lesz könnyű feladat.

– mondta Ruiz szerdán, mikor a visszavágóról kérdezték.

Joshua közben a korábbi nehézsúlyú legendával, Lennox Lewis-szal kezdett szópárbajba: bohócnak nevezte a korábbi bajnokot, és azt is leírta, hogy egyáltalán nem tiszteli őt, miután Lewis kritizálta őt az elvesztett meccs után. Ebbe egyébként végül Ruiz is beszállt, Twitteren arra a kérdésre, hogy kettejük közül ki nyerne egy bokszmeccsen, csak annyit írt, hogy egyértelműen Lennox.

Ruiz júniusi győzelme egyébként egyértelműen az év meglepetése volt a bokszvilágban, és az addig is rettentően sikeres mexikói egy csapásra a sportág egyik legnagyobb sztárja lett. A mexikói bokszoló 34 meccsből 33 győzelemmel áll, ebből 22-t kiütéssel vagy technikai kiütéssel nyert meg. Egyetlen vereségét még 2016 decemberében szenvedte el.