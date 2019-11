Wilder megint pusztító jobbossal nyert, beérte Muhammad Alit

Deontay Wilder megvédte nehézsúlyú bokszvilágbajnoki címét a WBC-nél, szombaton éjjel már másodszorra győzte le Luis Ortizt, most egy hetedik menetes KO-val győzött.

Wilder és Ortiz először 2018. március 3-án csapott össze, akkor a 12 menetből 10 ment le. Wilder összesen háromszor padlóztatta ellenfelét, egyszer az ötödik, kétszer a tizedik menetben, volt tehát törleszteni valója a negyvenéves kubainak, akinek ez volt az egyetlen veresége a profik között.

A beszámolók szerint Ortiz jól tartotta magát, elvitte a menetek többségét, vezetett a pontozóbíróknál. Wilder ezt a munkát viszont egyetlen ütéssel lerombolta. A hetedik menetben is Ortiz irányított, folyamatosan ment rá a címvédőre, de nem tudott igazán rombolni. A menet legvégén Wildernak elég volt egy villanás, és egy jobbossal padlóra küldte Ortizt, aki ezek után nem is folytathatta a meccset.

WIlder ezzel a KO-val Muhammad Ali egyik rekordját is beállította. Már ő is egymás után tízszer tudta megvédeni nehézsúlyú világbajnoki címét. A mérlege is nagyon meggyőző, ez volt 42. győzelme, 41-szer KO-val nyert, és csak egy döntetlenje van, amit még Tyson Furyval hoztak össze tavaly. Wilder be is jelentette, hogy a következő meccset megint Furyval szeretné, aztán egy címegyesítésre megy rá.