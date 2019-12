Megismétlődhet a bokszvilág sokkja?

Szombat este, kevesebb mint fél évvel az első meccs után jön a 2019-es bokszév talán legnagyobb sokkjának visszavágója, Szaúd-Arábiában ugyanis újra meccsel egymással Anthony Joshua és Andy Ruiz Jr., akik a WBA, az IBF és a WBO szervezetek nehézsúlyú öveiért küzdenek majd meg.

A június 1-ei címmeccs után csak csak pufók Pusztítónak becézett Andy Ruiz négyszer is padlóra küldte a New York-i mérkőzésen Joshuát, aki sokak szerint nem készült fel a látszólag formán kívül levő beugró ellenfelére, ennek köszönhetően lett óriási meglepetés, amikor Ruiz a hetedik menetben technikai KO-val nyert.

Szerénnyé tette az a meccs. Ez a visszavágó vagy jobb emberré, jobb bokszolóvá és jobb egyéniséggé teszi, vagy végleg elpusztítja

– mondta a korábbi nehézsúlyú bajnok Mike Tyson Joshua esélyeiről.

Arról a szakértők is vitatkoznak, hogy mi is volt Joshua igazi gondja a június eleji meccsen: csak túl kényelmesen ment be a ringbe, vagy tényleg volt valami olyan problémája a háttérben, amiről nem beszélt, de amit azóta belebegtetett Joshua.

A szaúdi meccs körülményei között fontos megemlíteni, hogy Ruiz azóta nem bokszolt, a júniusi meccs előtt hat héttel viszont volt egy meccse, többek szerint ez a pihenő nem hogy előnyére, de a hátrányára válik majd, mert nem lesz annyira formában. Ezt nem tudni, az viszont szemmel látható, hogy Ruiz testalkata megváltozott az elmúlt fél évben, és bár majdnem 7 kilóval nehezebb, mint júniusban, többnyire izmot pakolt magára. Joshua súlya sem változatlan, ő nagyjából 5 kilóval könnyebb az előző meccshez képest, ez 5 éve a legkisebb súlya mérlegelésen – kiderül, hogy a szálkásítás mennyire volt jó ötlet a 21 kilóval nehezebb ellenféllel szemben. (Ruizt 128,3 kilóval, Joshuát 107,5 kilóval mérlegelték.)

A nehézsúlyú címmeccs visszavágóját a Sport 1-en követhetik majd, a találkozó nagyjából 21.30-21.45 környékén indul majd, várhatóan 11-re akkor is vége lesz, ha végigmegy mind a 12 menet.