Nehogy komolyan vegyük Tyson és a fülharapós páros visszatérését

A koronavírus-járvány után újrainduló világ lendülete magával ragadta az 53 éves korábbi nehézsúlyú bokszbajnokot, Mike Tysont is. Ha az ipar, a vendéglátás, a turizmus, az oktatás, egyáltalán, a normál élet is visszatérésre törekszik, miért a bokszvilág egyik legnagyobb showmanje maradjon ki belőle? Más kérdés, hogy az egész jó eséllyel nem több egy médiahekknél.

Tényleg a visszatérésen töri a fejét Mike Tyson?

Vagy csak unatkozik a karanténban, és nekiállt edzeni?

Összejöhet a Holyfield elleni trilógia lezáró része? Vannak, akiknek már nincsenek kérdéseik, És vannak, akik az Indexet olvassák. Támogass te is!

Honnan jött ez egész?

Május elején a már 53 éves korábbi nehézsúlyú bokszbajnok Mike Tyson elkezdett videókat megosztani arról, hogy az elmúlt évek kisebb leeresztése után újra edzésbe állt, és látszólag bombaformában van. A dolog a világsajtó mellett a boksz nagy öregjeinek érdeklődését is felkeltette, és nagyjából mindenki belengette, hogy ha Tyson komolyan gondolja a visszatérést, akkor szívesen kiállna ellene.

Egyelőre még az amerikai legenda, Tyson tervei sem világosak, de az jól látszik, hogy klasszikus visszatérésről nem lehet, és nincs is értelme beszélni.

Tyson videói is inkább addig voltak érdekesek, amíg a videókon edzőpartnerként is feltűnő, egyébként Tyson edzőjeként dolgozó Rafael Cordeiro közölte, hogy amikor nekiállt Tyson felkészítésének, akkor

egy olyan bokszolót látott, aki a 21-22 évesek sebességével mozgott és erejével ütött.

Más viszont egy videó egy edzőpartnerrel, és más 15 év kihagyás után, 53 évesen visszatérni a ringbe, még akkor is, ha az edző szerint 30 évvel visszatekerte az időt Tyson.

Tyson pont a Cordeiro által megjelölt éveiben volt a csúcson, 18-23 éves kora között megközelíthetetlen volt. Trevor Berbick kiütésével 20 évesen minden idők legfiatalabb nehézsúlyú bajnoka lett. 1985-ben. 18 évesen lett profi, másfél év alatt 28 meccset nyert, mire legyőzte Berbicket, és összesen közel öt év alatt 37 meccset vállalt, amiből 33-at kiütéssel vagy technikai KO-val nyert. A sorozatot Buster Douglas szakította meg óriási meglepetésre.

A folytatás már nem alakult ennyire fényesen Tysonnak, aki a börtönt is megjárta, majd tért vissza, és ugyan megszerezte a WBC és a WBA nehézsúlyú öveit, de az Evander Holyfield elleni sorban két vereség – a második a híres fülharapásos meccs – le is zárta Tyson sikerkorszakát.

Az egykori bajnok 1999-ben újra próbálkozott ugyan, de egy Lennox Lewis elleni címmeccset leszámítva nem sokra ment, sőt, az utolsó öt meccséből csak kettőt tudott megnyerni, egyiket sem túl acélos ellenfelek (Brian Nielsen és Clifford Etienne) ellen. A legutolsó nyolc meccséből haton nem tudott győzni, a legutolsó meccsén Kevin McBride verte, ami jól mutatja, hogy mennyire elszállt felette az idő 38 évesen.

Fotó: Ed Mulholland / Getty Images Hungary Tyson, miután McBride kiütötte 2005-ben.

Hogy ez miért érdekes? Mert jól mutatja, hogy Tyson már 2000-05 között is csak árnyéka volt önmagának, azóta pedig eltelt még 15 év. A Tyson ellen gyorsan bejelentkező, a nagy párharc harmadik meccsére hajtó Evander Holyfield utolsó öt meccsén 2-2-re zárt egy eredmény nélküli találkozóval. Egyikük sem ma hagyta abba – az 53 éves Tyson 15, a már 57 éves Holyfield 9 éve nem bokszolt.

Ez nem játék

Nem véletlen, hogy nincsenek tele a ringek 50 fölötti bokszolókkal. Ez továbbra is egy rendkívül kemény, veszélyes sport – elég csak a 2019-es, a ringben történt, vagy az ott összeszedett sérülésekre visszavezethető halálesetekre gondolni. A videó alapján persze Tyson gyorsnak tűnik ütés közben, de egészen más kérdés a védekezés, az elhajlás, a reflex, az ütések lereagálása. Ütőerőből nincs hiány, de azt el is kell viselni valahogy, ha eltalálják az embert.

Az 50 fölöttiek közül talán az Űrlény becenévre hallgató Bernard Hopkins a legismertebb, de ő is csak egy meccset vállalt 50 fölött, amin ki is kapott, majd visszavonult. Ráadásul egészen más éveken át formában lenni, mint 5-10-15 év kihagyás után újra felvenni a ritmust.

Hogy az utóbbi hogyan is érhet véget, azt Donovan „Razor” Ruddock esete is mutatja. A kanadai-jamaicai bokszoló többször is megszerezte a kanadai nehézsúlyú címet, bokszolt Mike Tysonnal (kétszer is) és Lennox Lewisszal is, és volt nála az IBC, illetve WBA interkontinentális öve. 2001-ben, pont a kanadai nehézsúlyú cím második megszerzése után visszavonult, majd közel 14 év kihagyás után, 51 évesen ismét visszatért. Előbb a 44 Raymond Olubowale ellen nyert nagy nehezen – miközben egyszer majdnem ki is ütötték –, aztán pontozással nyert a nem túl nagy karriert befutó Eric Barrak ellen, hogy aztán a 29 éves Dillon Carman kevesebb mint három menet alatt nagyon simán kiüsse.

Hogy mit mondott Ruddock a „nagy” visszatérés előtt? „Voltam egy ringben Tysonnal és hozzá hasonlókkal, és biztosan állíthatom, most jobban érzem magam, mint akkoriban.” Az ígérgetést viszont nem sikerült a ringben alátámasztani. Ruddock szavai összecsengenek a Tysonéval, miszerint most jobb formában van, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt.

Mire mehet ki ez az egész?

Ruddock nyilván sosem volt Tyson szintjén, de az ő példáján okulva azért meglepő lenne, hogy Tyson tényleg valódi visszatérésre készülne. Minden azon múlik persze, mit is jelent Tyson fejében az “I’m back”, vagyis “Visszatértem” mondat, ami egyébként egy másik legenda, Michael Jordan 1995-ös visszatérést harangozta be.

Más pár ütést bevinni egy ütőpárnára egy videón vagy egy öregfiúk-gálán kiállni jótékony célra gyűjtött vagyonokért mondjuk Evander Holyfield ellen, és megint más 20-30 évvel fiatalabb, hús-vér nehézsúlyú bokszolók ellen ringbe lépni.

A fenti forgatókönyvek közül talán a Holyfield elleni jótékonysági meccs lehet a legvalószínűbb. Ha újra összekerülnének a ringben, netán még akkor, amikor a világ sportéletének nagyja nem tudott újraindulni, óriási pénzt kaszálhatna velük egy promóter, vagy épp egy jótékonysági ügy, ha éppen gyűjtésnek szánnák a visszatérést. Holyfield persze rá is állt a harmadik meccs promózására olyannyira, hogy még az 54 éves Lennox Lewist is kicsalogatták a bokorból.

A rapper T.I. Instagram-videójában maga Tyson is arról beszélt, hogy leginkább egy nemes cél támogatása miatt kezdte meg újra a felkészülést, és nem annyira a rendes visszatérés jár a fejében, de azért ne lepődjünk meg, ha esetleg meggondolná magát.

Persze azért azt se vessük el teljesen, hogy esetleg tényleg megfordult Tyson fejében, hogy visszatérne, mégiscsak a nehézsúly arctetovált bajnokáról, Muhammad Ali óta a legnépszerűbb bokszolóról beszélünk.

(Borítókép: kingsmma_hb / Instagram)