Tyson Fury szakított az ír maffiózó tanácsadójával

Tyson Fury, a WBC szervezet nehézsúlyú bokszbajnoka szakított ír maffiózó tanácsadójával, Daniel Kinahannal, aki azon dolgozott, leszervezze neki az Anthony Joshua elleni címmeccset, írja a The Telegraph.

Daniel Kinahan egy ír droghálózatot vezetőjének fia és örököse, miközben az elmúlt három évben Fury tanácsadója volt. Két héttel korábban Fury egy nyilvános Instagram-üzenetben köszönte meg Kinahannak azt a munkát, amelyet azért tett, hogy jövőre összejöhessen egy brit csúcsmeccs a WBA, IBF, WBO és IBO öveit birtokló Anthony Joshua ellen.

A videóból akkor botrány lett Írországban, hogy még Leo Varadkar miniszterelnök is felszólalt az ügy miatt a parlamentben. Bejelentette, hogy felveszi a kapcsolatot az Egyesült Arab Emírségekkel, ahol felételezések szerint Kinahan bujkál az ír hatóságok elől. Neale Richmond képviselő pedig arra szólította fel a brit sportcsatornákat, hogy bojkottálják a mérkőzést, mire a Sky Sports és BT Sport is közleményben határolódott el Kinahantől.

Ezek után nem volt meglepő, hogy Fury eddigi karrierjét egyengető Top Rank Boxing promótercég vezetője, Bob Arum kijelentette, hogy a jövőben kizárólag ők szervezik Fury összecsapásait. „A hétvégén sokat beszélgettünk Tyson Furyval, és mindketten arra jutottunk, hogy a következő meccsekről szóló tárgyalásokat a Top Rank intézi. Akár Anthony Joshua, akár Deontay Wilder, vagy bárki más is legyen az ellenfele” – mondta Arum, aki minderről értesítette Joshua promóterét, Eddie Hearnt is.

Beszéltünk Dannel is, akit Tyson és én is szeretünk, csodálunk és tisztelünk, és ő is megérti, hogy most az a legjobb, ha a tárgyalásokat nélküle folytatjuk. Mind Tyson, mind én megbeszéljük ezt Dannel, és ő alkalmazható és elégedett és sok sikert kíván nekünk, csak a legjobbat akarja Tyson Fury számára

– mondta Arum, aki szerint most elsősorban Fury következő, Deontey Wilder elleni meccsének tárgyalását kell lezárni. A Fury-Wilder-meccs a koronavírus-járvány miatt többször is halasztani kellett, és most úgy tűnik, hogy decemberben kerülhet rá sor Nevadában vagy Texasban. Ha Fury itt nyerni tud, akkor következhet az Anthony Joshua elleni összecsapás, ha Joshua addig legyőzi a bolgár Kubrat Pulevet.