Mike Tyson leendő ellenfele a halálra is felkészült

Ha nem történik újabb halasztás, akkor november 28-án Kaliforniában végre összecsap

Mike Tyson és Roy Jones Jr.. Eredetileg szeptember 12-én találkoztak volna a Dignity Health Sports Parkban, ám a koronavírus miatt eltolták mérkőzésüket. Mike Tyson régóta fontolgatta már a visszatérését, szóba is hozták nagyobbnál nagyobb nevekkel: Evander Holyfield, és néhány ismertebb pankrátor és ketrecharcos mellett Tyson Fury neve is felvetődött. Ő és csapata azonban kissé sokallta a mérkőzésért kért 500 millió fontot. Miután Holyfielddel sem tudtak megegyezni, Roy Jones Jr. került a képbe.

Tyson 2005-ben bokszolt utoljára, profiként ötven győzelmet aratott, és hatszor maradt alul. Sokan őrültségnek tartják, hogy ennyi idősen újra szorítóba lép, még Dillian Whyte is az aggodalmát fejezte ki.

Az 54 éves bokszoló viszont hajthatatlan, mostani kinézete régi önmagát idézi, ráadásul őssejt-kezelésen is átesett.

Jones nemrégiben, 2018-ban fejezte be profi pályafutását, 66 mérkőzésén kilencszer kapott ki. Lehetne ez a szám jóval kevesebb is, ha időben visszavonul a most 51 éves bokszoló. Ennek ellenére is félelmetes a mérlege, ugyanis 47 alkalommal KO-val végzett ellenfeleivel, valamint négy különböző kategóriában vb-címig jutott. Tysonnal még sosem bunyózott, talán emiatt is tart ennyire ellenfelétől.

Ha olyan emberrel nézel szembe, mint Tyson mindenre fel kell készülnöd. Neki nem csak erős ütései vannak, ő egyike azon bunyósoknak, akik végezhetnek veled a ringben. Tudom, milyen meccs lehet ebből, a halálra is felkészültem. Ez könnyen megtörténhet, mivel Tyson lesz az ellenfelem. Mikor elkezdtem a bokszot akkor is tisztában voltam ennek a kockázatával. Az a probléma velem, hogy amit szeretek, azt az életemnél is jobban szeretem. Ha a ringben kellene meghalnom, boldog emberként halnék meg. Ennyire elkötelezett vagyok

– nyilatkozta Jones a The Sunnak.

A két bokszoló folyamatosan posztol képeket és videókat a közösségi oldalakon. Ezekből azt szűrték le a szakértők, hogy Jones jobban bírhatja a meccs utolsó szakaszát, kérdés, eljutnak-e odáig. A nyolcmenetes találkozó új életet lehelhet a mára kissé lesajnált nehézsúlyú bokszba.