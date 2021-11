Canelo és ellenfele szépen körbeudvarolták egymást két pofon között – videó

Magyar idő szerint vasárnap rendezték a WBA, a WBC, a WBO és az IBF nagyközépsúlyú címegyesítő bokszmeccsét Canelo Álvarez és Caleb Plant között, aminek a tétje az volt, ki lesz a súlycsoport első olyan ökölvívója, aki egyszerre az összes titulust birtokolja.

Már a szeptemberi sajtótájékoztató is feszült hangulatban telt, elcsattant 1-2 pofon is a két főszereplő között, a stábtagoknak kellett őket szétválasztaniuk.

A meccset aztán Álvarez technikai KO-val nyerte a 11. menetben az addig veretlen, 21–0-val álló Plant ellen, majd elmondta, hogy személyes ügyet csinált az ütközetből.

Ehhez képest főleg meglepő az a videó, amely felkerült az internetre, a 9. menet elejéről, amikor szabályosan körbeudvarolja egymást a két bokszoló. A párbeszéd így hangzott:

Plant: – Elég jó vagy. Én is az vagyok?

Álvarez: – Aha.

Plant: – Ez is egy elég jó kis bunyó.

Álvarez: – Nekem is tetszik.

Plant: – Tisztelem a képességeidet.

Álvarez: – Tudom.

Plant: – Én sem vagyok rossz 21–0-val, nem?

Ekkor már a nézők is jelezték, hogy nem a kölcsönös elismerő szavakért vettek belépőt, nem sokkal később pedig folytatódott a pofozkodás.

(Borítókép: Canelo Álvarez és Caleb Plant 2021. november 6-án. Fotó: Al Bello / Getty Images)