A nevét viselő csarnokban is köszöntötték München olimpiai bajnokát

Nem sokon múlt, hogy most nem a Honvédnál köszöntötték, hiszen már olimpiai bajnokként és kétszeres Európa-bajnokként keresték meg, hogy váltson klubot. Erre is emlékezett az ünnepségen a bajnok. Minderről az angyalföldiek ökölvívó-szakosztálya számolt be közleményében.

„Azzal kecsegtettek, ha a Honvédban bokszolok tovább, kipipálhatom a kétéves sorkatonai szolgálatot. Nemet mondtam. Nem telt el sok idő, behívtak sorkatonának. A dunai flottillánál szolgáltam, edzeni se tudtam rendesen, nem különösebben érdekelte őket, hogy olimpiai bajnok vagyok” – emlékezett vissza az ünnepelt Gedó György, aki április 23-án lett 75 éves.

Gedó Györgyöt elsőként Süllős Gyula, a Vasas ökölvívó szakosztályának elnöke köszöntötte.

„Atyai jóbarátomat tisztelhetem benne, aki segítőkész, és jótanácsokkal lát el” – mondta Süllős Gyula.

A mostani szakosztályelnök édesapja, a 2009-ben elhunyt idősebb Süllős Gyula, a Magyar Ökölvívó-szövetség egykori alelnöke mentette meg a megszűnéstől azt a szakosztályt, ami Papp László, Gedó György és Kovács István révén három olimpiai bajnokot adott Magyarországnak.