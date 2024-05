Repültek a fogak, szakadtak a szemhéjak Szigetszentmiklóson

Különleges csemege várta szombat este az Index stábját a szigetszentmiklósi Városi Sportcsarnokban. Az Arénák legendái fantázianevű gálán volt minden, ami a küzdősport szerelmeseit érdekelheti. Még puszta kezes meccs is, no meg egy Guinness-rekord, egy 78 és egy 67 éves nyugdíjas hárommenetes csatája. Helyszíni riport egy olyan eseményről, ahol baltával választották a frizurát.

Figyelem! A klub helyiségébe lőfegyvert, ólmosbotot, kést, bokszert vagy bármilyen, gyilkolásra alkalmas szerszámot behozni ajánlatos! Fegyver nélkül belépni tilos és életveszélyes! Az ebből eredő balesetekért minden felelősséget elhárít az igazgatóság.

Porschék, Maseratik, Mercedesek

A riporternek óhatatlanul bevillant a fenti idézet Rejtő Jenő: Piszkos Fred, a kapitány című regényéből, amikor leállította a Skodáját a szigetszentmiklósi Városi Sportcsarnok előtt egy Maserati és egy Range Rover közé. A parkolóban a Mercedes volt a leggagyibb márka, emitt egy luxus BMW SUV, amott egy Volvo, jobbra egy szlovák rendszámú Porsche Panamera, arrébb egy csilli-villi Tesla.

Aztán beléptünk fotós kolléganőmmel a sportcsarnok kapuján, és ha addig kételkedtünk volna benne, egy csapásra világossá vált, hogy

itt benn baltával választják a frizurát.

A jegyszedő bicepsze, amelyen egy tetovált sellő vonaglik, minimum ötvenes kerületű, a szeme villanásától elakad a szó a torkomon, de amikor remegő hangon kinyögöm, hogy Tasnádi Péter vendégei vagyunk, a zord cerberus egy csapásra kezes báránnyá alakul át, odavezet a Keresztapához, aki a pénztárnál dolgozó feleségéhez irányít, és a hölgy a csuklónkra erősíti a VIP-feliratú szalagot.

Megérkeztünk az Arénák legendái küzdősportgálára.

Itt a magyar bunyó múltja és jelene

Asztalunknál Csötönyi Sándor, a Magyar Ökölvívó Szakszövetség tiszteletbeli elnöke ül feleségével, továbbá Szántó Imre mesteredző, korábbi szövetségi kapitány és idősb Bernáth István, az est fő attrakciója, ifjabb Bernáth István édesapja. Hatalmas tálcán mi szem-szájnak ingere, libatepertő, téliszalámi, camembert sajt, áfonya, koktélparadicsom, a nézőtér félig tele, ami azért nem kis teljesítmény, tekintve, hogy egy belépőjegy tizenkétezer forintba kerül, egy VIP-asztal ára pedig a finomságokkal együtt harmincezret kóstál.

Itt van a honi bokszvilág megannyi szereplője, Tóth Zsuzsa, a MÖSZ leváltott főtitkára, aki ettől függetlenül megőrizte az egyik világszövetségben (merthogy kettő van...) a végrehajtó bizottsági tagságát, aztán Kiss Zoltán, alias Toto, aki edzőként és a sokszoros profi világbajnok Belinszky Krisztina férjeként is szerepel a gálán, a korábbi idők klasszisai közül Bacskai Imre, Lakatos Pali, az amatőr bunyó környékéről elűzött legendás bíró, Eperjesi Mihály, továbbá Gábris Bulcsú vagy az egykori szakágvezető Metzger József.

Szóval, a szigetszentmiklósi Városi Sportcsarnokban biztosan nem hangzik el a Csupasz pisztolyból sokszor idézett felszólítás: Tessék továbbmenni, nincs itt látnivaló!

Készülőben a Guinness-rekord

Van még fél óra a kezdésig, bemegyek az öltözőfolyosóra, váltok pár szót minden idők legöregebb aktív ökölvívójával (merthogy így hirdetik), a 78. évét taposó Vinyóval. Bocsánat, Vadász Vincével, akit mindenki Vinyónak, vagy inkább Vinyó bának hív, és az újságíró is legszívesebben maradna a becenévnél.

1961-ben kezdtem bunyózni az Előrében, majd hét év elteltével átmentem az MTK-ba, utána a KSI-be. Könnyűsúlyban, 60 kilóban versenyeztem, de 22 évesen visszavonultam. Visszavonultam, de nem hagytam abba, azóta is folyamatosan edzésben vagyok. Erre a meccsre négy hónapot készültem, nem tartok az ellenfelemtől, jóllehet húsz kilóval nehezebb és 11 évvel fiatalabb nálam – mondja a veterán bunyós.

Valóban, Vinyó bához képest a 67 éves Fodor Gyuszi szinte csecsemő...

No de Vinyó és Gyuszó összecsapása csak a tízmeccses program utolsó előtti felvonása lesz, amely Guinness rekordot hoz, ugyanis a két küzdő fél együttvéve 145 éves, ami a szervezők szerint világcsúcs.

Addig peregnek az események, az Albacka Semir–Konkoly Bence találkozó döntetlen eredményt hoz, majd a román Daniel Cimpeanu egy menet alatt kiüti Horváth Istvánt. A görög Panajotisz Pantazis, aki ugyan még gyerek Vinyó bához képest, de azért a maga 47 évével már nem indulhatna amatőr bunyóban, ahol 40 év a felső korhatár, kiüti Török Mátyást, tehát ritkán töltik ki a háromszor három perces játékidőt. Itt már reped a szemöldök, folyik a vér, kolléganőm lefényképez a sportcsarnok padlóján egy kihullott fogat, a profibokszra is érvényes a jégkorong mottója:

Ez nem lányregény!

Olimpiai álmok

Vagy mégis?! Amikor a közelmúlt jeles amazonja, a még mindig csak 23 esztendős Vitál Dominika lép a ringbe a nála is fiatalabb, alig húszéves Pap Kata ellen, ízelítőt kapunk a nívós női bokszból. Természetesen Dominikától, aki rövid úton feladásra kényszeríti ellenfelét. Nem túlzás feltételezni, Dominika simán kijuthatott volna a párizsi olimpiára, ha megmarad az amatőrök között, és nem szül gyereket a nem is olyan távoli múltban.

Nem mondtam le olimpiai álmaimról, ott akarok lenni 2028-ban Los Angelesben!

– jelzi, amikor a folyosón elkapom egy kis beszélgetésre.

Minden esélye megvan rá, már persze ha négy év múlva még ott lesz a sportág az olimpia műsorán, merthogy ez pillanatnyilag erősen kétesélyes.

Aztán következik egy K–1-es összecsapás Tóth Károly Karimo és Harságyi Olivér között, de vissza a bokszhoz, Körös Attila egy menet alatt lerendezi Kovács Adriánt, ahogy a szlovák Nicolas Holcapfel is Varga Tibort. Bernáth László pontozással veri Zsigó Csabát, a hajdúhadházi bunyósnak élettársi csók a jutalma edzőjétől, Szabó Ildikótól.

Túl gyorsan pörögnek az események, be kell iktatni egy félórás szünetet az est egyik fénypontja, a Bernáth István–Dankó Gábor pusztakezes csata előtt.

Dedikál a Keresztapa

Az üresjáratot az est házigazdája és rendezője nem tölti tétlenül, az előcsarnokban árulja és dedikálja könyveit, a Mr. Tasnádi és A maffia ügyvédje című bestsellereket, utóbbit védőjével, Szikinger Istvánnal közösen írta.

No de máris itt a pusztakezes (bare knuckle, ahogy jó százötven évvel ezelőtt nevezték ezt a kegyetlen sportot, amikor Queensberry márki Londonban megalkotta a boksz első szabálykönyvét) csata, melynek lényege, hogy nem viselnek kesztyűt a küzdő felek, csak bandázst, és az a szabály, hogy nincs szabály, addig tart a meccs, amíg az egyik fél harcképtelenné nem válik.

Nos, erre alig tíz másodpercet kell várnunk, mert a herkulesi termetű Bernáth Pista, ez a 35 éves emberhegy ennyi idő alatt KO-zza a ránézésre hasonló felépítésű, 40 éves Dankó Gábort.

Nem árt, ha bokszolni is tud az óriás

De csak ránézésre, mert van egy nem elhanyagolható különbség a két óriás között: az egyik tud bokszolni, a másik nem.

Felpaprikázott az ellenfelem, mert előzőleg azt nyilatkozta, hogy a magyar amatőr bunyó semmit sem ér – mondta az Indexnek a nyúlfarknyi meccs után a debreceni Bernáth, aki hétszeres magyar bajnok szupernehézsúlyban, továbbá megjárta az Egyesült Államokat és Görögországot. – Igazából nem értem, miért nem indított a szövetség az olimpiai selejtezőben, szívesen harcba indultam volna Párizsért...

Van benne valami, Bernáth még 35 évesen is remek bunyós, de hát ez van, itt most be kell érnie a 300 000 forintos pénzdíjjal.

Merthogy Tasnádi büszkén újságolja, hogy ennyit fizet az est győzteseinek, háromszor annyit, mint amennyi az aranyérmesek prémiuma volt a legutóbbi magyar bajnokságon.

Egyszer minden várakozásnak vége lesz, már meg is érkezett a szorítóba a két bokszmatuzsálem, a 78 éves Vinyó és az alig 67 éves Gyuszó! Megkérdem dr. Somogyi Péter ringorvost, nem kockázatos-e ringbe engedni ebben az élemedett korban a két nyugdíjas gladiátort.

Én sem vagyok teljesen nyugodt, de a biztonság kedvéért alaposabb kivizsgálásnak vetettem alá őket, mint Houstonban az űrhajósokat – mondja a doki. – Kifogástalan egészségi állapotnak örvendenek.

A háromszor három perc tényleg különleges élmény. A két öreg harcos nem kíméli egymást. Az első menet Vinyó báé, pontosabban üt, mint húsz kilóval nehezebb és tizenegy évvel fiatalabb siheder ellenfele. De aztán érvényesül a kor- és súlykülönbség, a második és a harmadik etap Gyuszóé, és végül egyhangú pontozással őt hozzák ki győztesnek. A közönség tombol, megvan a Guinness rekord, mindenki boldog, a legboldogabb Somogyi doktor, hogy a két aggastyán lábon kihordta ezt a megerőltető kilenc percet.

Nem érzem, hogy vesztettem volna, de hát ez van – lihegi Vinyó bá. – Nincs semmi bajom, bírom én, ma este még lesz egy edzésem...

Gondolatban kalapot emelünk az agg vasember előtt.

