Itt nézheti élőben az egymillió dolláros bokszverseny selejtezőit, aztán jönnek Istenes Bencéék

Élőben követheti a YouTube-on az egymillió dollár összdíjazású nemzetközi bokszverseny, a HELL Boxing Kings selejtezőit. Ahogy az Index is megírta, a döntőket ősszel élőben közvetíti az RTL, akkor már a celeb kategória indulói is ringbe lépnek, így a Sztárbox után Istenes Bence is újra kesztyűt húz.

Kedd óta felbolydult az élet a DVTK Arénában, ahol tíz ország legjobb bokszolói csapnak össze. Több magyar ökölvívó-legenda, mint Kovács „Koko” István, Erdei „Madár” Zsolt és Kótai Mihály is ellátogatott Diósgyőrbe a héten, sőt Madár versenyzői ringbe is szállnak a fődíjért.

A HELL Boxing Kings nagykövete Roy Jones Jr. korábbi profi ökölvívó, akinek menedzsere világszínvonalúnak nevezte a körülményeket, miután az első nap végén kilépett a DVTK Arénából.

Kótai Mihály világbajnok ökölvívó kiemelte, hogy a HELL Boxing Kings egy óriási lehetőség a fiatal ökölvívók számára, mert ekkora pénzről egy fiatal srác még álmodni sem merne.

Ma és holnap élő streamen lehet követni a mérkőzéseket

– hívta fel a figyelmet Mádi Tamás, a HELL Energy Promotion Kft. ügyvezetője, aki fontosnak tartotta megemlíteni a bírókat is, ugyanis Magyarország legjobbjai vezetik a mérkőzéseket.

A celeb kategóriában nincsenek selejtezők, a sztárok rögtön az élő show-ban kezdenek majd. Magyarországot Berki Mazsi, Istenes Bence és Brasch Bence képviseli.

A YouTube-közvetítést itt nézheti meg:

(Borítókép: HELL Energy Promotion Kft.)