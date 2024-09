A brit Anthony Joshua arra készül, hogy harmadszor is világbajnok legyen a nehézsúlyban, ami eddig csak négy embernek sikerült: Muhammad Alinak, Lennox Lewisnak, Michael Moorernek, Vitalij Klicskónak és Evander Holyfieldnek. Aki ebben megakadályozhatja, az honfitársa, Daniel Dubois. A két óriás szombat este csap össze a Wembley Stadion 96 000 nézője, minden idők legnagyobb britanniai bokszközönsége előtt. A tét az IBF vb-öve, amiről Olekszandr Uszik lemondott, és így az gazdátlan maradt.

Joshua 114,8, Dubois 112,8 kilóval mérlegelt pénteken a Trafalgar Square-en, utóbbinak ez a legnagyobb súlya pályafutása alatt. Joshua 198 centis, Dubois 2,5 centivel alacsonyabb, előbbinek a karja is valamivel hosszabb, és ez előnyt jelenthet. A meccsnek továbbá az is a tétje, hogy melyikük hívhatja ki a december 2-án esedékes Uszik vs. Tyson Fury mérkőzés győztesét.

A két gladiátor nem nagyon ismer más végkimenetelt, mint a KO. Joshua profi mérlege 28/3, ebből 25 kiütéssel, Dubois-é 21/2, és ebből 20 KO. Ők ketten számítanak a legnagyobb ütőerejű bokszolóknak napjainkban, meg még Deontay Wilder, csak utóbbi nem nagyon tud bokszolni.

Joshua promotere, Eddie Hearn szerint 34 éves védence élete formájában van, óvott attól, hogy bárki is lebecsülje a 27 éves Dubois-t.

Mindketten képesek egyetlen ütéssel véget vetni a meccsnek – mondta Hearn.

Frank Warren, Dubois promotere csak annyit mondott, hogy a majd százezer néző készüljön fel egy szőnyegbombázásra.

Érdekes egyébként, hogy mindketten kikaptak már a jelenlegi vitathatatlan világbajnoktól, Usziktól, Joshua már kétszer is, pontozással, Dubois viszont KO-val.

A 96 000 néző tehát brit rekord, de a világon ennél lényegesen többen is láttak bokszmeccset. A világcsúcsot az 1993. február 20-án a mexikóvárosi Azték Stadionban vívott Julio César Chávez vs. Greg Haugen meccs tartja 132 247 fizető nézővel.

Joshua garantált pénzdíja hatmillió font, Dubois-é 3,5 millió, de még ott van a pay-petr-view bevétel, amely 60/40 arányban oszlik meg közöttük Joshua javára.