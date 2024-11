Csütörtökig olybá tűnt, minden idők legsimább elnökválasztó küldöttgyűlése lesz szombaton, amikor a Magyar Sport Házában megtartják a Magyar Ökölvívó Szakszövetség közgyűlését. Aztán négy nappal ezelőtt robbant a bomba, amikor a jelölőbizottság közzétette annak a két jelöltnek a nevét, aki összegyűjtötte az elnökválasztáson való induláshoz szükséges legalább öt ajánlást. Kovács Kokó Istvánon senki sem csodálkozott, no de arra ki számított, hogy Kassai László is beszáll a versenybe? De ki az a Kassai László?

Thrillerbe illő az a folyamat, amely megelőzte a Magyar Ökölvívó Szakszövetség november 9-én, szombaton esedékes közgyűlését, ahol eldől, ki lesz a MÖSZ új elnöke.

A történet ott és akkor kezdődött, amikor tavaly október 10-én lemondott a meglehetősen zűrös körülmények között regnáló Kurtucz Csaba elnök, és vele együtt a teljes elnökség. Kurtucz – aki korábban sokszoros magyar bajnok volt szupernehézsúlyban, de elnökként kevésbé tündökölt – még 2023 januárjában lett a sportág első számú honi vezetője.

November 18-ra kiírták a közgyűlést, amely bohózatba torkollt, hiszen a színfalak mögött előre leosztották a lapokat. Az egyik elnökjelölt, Kovács Kokó István látva a kutyakomédiát, menet közben felállt, és angolosan távozott. Végül a sportág történetében példátlan módon egy három tagú ügyvivői testület kapott megbízatást, amit Berkó Lajos, a sportállamtitkárság kabinetfőnöke, Juhász Roland bokszbíró és Rácz Attila pénzügyi szakember alkotott. A testület ki nem mondott küldetése az volt, hogy a párizsi olimpiáig menedzselje a sportágat.

Mindenki meglepetésére Párizsban viszonylag jól szerepeltek bokszolóink. A sportág történetében első magyar nőként kvalifikált Hámori Luca (66 kg) eljutott a legjobb nyolcig, ahol a vitatott nemi hovatartozású algériai Iman Heliftől pontozásos vereséget szenvedett, és ugyanúgy az ötödik helyen végzett, ahogy Kovács Richárd (63,5 kg) a férfiaknál. 2012 óta most először szereztünk pontot bokszban az olimpián, Londonban Harcsa Zoltán lett ötödik 75 kilóban.

Párizsban mindenki Helifre figyelt

Üröm volt az örömben, hogy senki sem Hámori (és Kovács) bravúros szereplésével foglalkozott, hanem az algériai Helif körüli botránnyal, no meg azzal, hogy Berkó Lajos, a MÖSZ ügyvivői testületének egyik tagja hirtelen felindulásában bejelentette, megduplázza a Hámorinak az ötödik helyért járó 15 730 000 forintos állami pénzjutalmat, vagyis kiegészíti a bronzéremért járó prémiumra.

Több se kellett Kovácsnak, erre ő is követelte magának a dupla apanázst…

(A történet jelenleg, 2024. november 4-én úgy áll, hogy Hámori és Kovács rendben megkapta az ötödik helyért járó 15,73 milliót, Luca azonban természetesen hiába várta a további 15,73 milliót, nem kis mértékben azért, mert a MÖSZ gyakorlatilag fizetésképtelen. Kovács prémiumemelése szóba sem került, a legszebb az egészben pedig az, hogy az orosz Umar Kremljov vezette nemzetközi szövetség, az IBA által Hámorinak beígért 50 000 dolláros fájdalomdíjból sem lett semmi…)

Ez történt az olimpián és közvetlenül utána. Időközben október 12-re kiírták a MÖSZ tisztújító közgyűlését, amit aztán november 9-re halasztottak. És a színfalak mögött megkezdődött az intenzív helyezkedés, lobbizás.

Cherchez la femme!

Az első hírek arról szóltak, hogy az olimpiai és világbajnok (utóbbi a profiknál is) Kovács Kokó István újból harcba száll az elnöki pozícióért, ahogy Varga Lajos, a Walton biztonsági cég tulajdonosa is, továbbá Pesti Imre fideszes országgyűlési képviselő, és a lemondott korábbi elnök, Kurtucz is. A politika Varga mögé állt, úgy tűnt, ő lesz a befutó, Pesti is csatlakozott hozzá reménybeli elnökségi tagként, de aztán néhány héttel ezelőtt hirtelen minden a feje tetejére állt, és Kokó a külső körön előzött.

Ha lehet hinni a szóbeszédnek, ebben az esetben is érvényes az állítólag Fouchétól, Napóleon rendőrminiszterétől származó mondás: Cherchez la femme, azaz keresd az asszonyt…

Egészen csütörtökig biztosra lehetett venni, hogy a november 9-ei közgyűlés puszta formaság lesz, Kokó biztos befutó, és győzelmének valószínűségét – ha lehet – még tovább növelte az óriási népszerűséggel futó RTL-es reality, a Sztárbox, amelynek ő az egyik műsorvezetője és szakmai főnöke, motorja, ahogy a Hell Boxing Kings sorozatnak is. Varga és Pesti beállt Kokó mellé-mögé, előbbi elnökhelyettesi/társelnöki jelöltként, utóbbi elnökségitag-aspiránsként.

Csakhogy amikor csütörtökön bejelentette a jelölőbizottság, hogy Kokón kívül Kassai László neve mellett is ott van a szükséges támogatói létszám, a minimum öt tagszervezet, akkor mintha homokszem került volna a gépezetbe.

Információink szerint az történt, hogy azok a klubok, amelyek előzőleg Vargát támogatták volna, most, hogy a Walton főnöke beállt Kokó mellé, felkérték Kassait, hogy jelöltesse magát.

Homokszem a gépezetben: Kassai László

No de ki is ez a Kassai László?

Hatvanhat éves, korábban Kecskemét rendőrkapitánya volt, akit később a helyi egyesület elnöke és vezetőedzője, néhai Konkoly István felkért elnökségi tagnak, és 2017-ben, amikor Erdei Zsoltot megválasztották a MÖSZ elnökének, bekerült az elnökségbe. Ott a testület tavaly őszi lemondásáig tevékenykedett. Jogi végzettsége van, ügyvédként is dolgozik, de ideje nagy részét egy 12 főt foglalkoztató vállalkozás ügyvezetése tölti ki. Amikor megkérdeztük tőle, hogyan jut majd ideje ennyi teendő mellett az elnöki munkára is (már ha megválasztanák), így felelt:

Az embernek arra van ideje, amire időt szán.

Kassai aktívan sohasem bokszolt, de Kecskeméten mindig ott volt a sportág közelében. Az 1972-es müncheni olimpián főleg az ezüstérmes virtuóz, Orbán László bunyója nyűgözte le, természetesen az olimpiai bajnok Gedó Györgyé és Kajdi Jánosé mellett.

Amikor felvetem Kassainak, hogy a politika Kokót támogatja, Kassai – aki nem bánja, ha naivnak nevezzük – így felel:

Nekem nincsenek patrónusaim, azaz hogy vannak: azok az egyesületek, amelyek jelöltek az elnöki pozícióra.

Kassai sokáig nem akarta megméretni magát az elnöki tisztségért, akkor aktivizálódotta, amikor Varga visszalépett, pontosabban szövetkezett Kovács Istvánnal. Ekkor kérték fel azok a klubok, amelyek korábban Varga mögött álltak.

Arra gondoltam, reális alternatívát kell kínálni a tagságnak. Ebben a világban sohasem választunk, mindig csak szavazunk. Ez pedig nem ugyanaz. Elegem van a bohózatokból, a komédiákból, amilyen a legutóbbi közgyűlés is volt, amelyiken előre levajazták a háromtagú ügyvivői testület hatalomra kerülését – mondta az Indexnek Kassai. – A MÖSZ gyakorlatilag fizetésképtelen, bárki is lesz az elnök, üres kasszával kell megkezdenie a tevékenységét. Mindenki abban reménykedik, hogy az állam majd kisegíti a MÖSZ-t, de az nem járja, hogy amikor új elnök jön, mindig ezzel szembesül. Az egyesületeknek hozzá kell jutniuk az őket megillető pénzekhez, nem magára kell költenie a pénzt a MÖSZ-nek, ennek a kiemelten közhasznú, tehát állami pénzekből működő testületnek.

Ennek szellemében Kassai nem is tartana igényt fizetségre, társadalmi munkában vállalná az elnöki pozíciót, ha szombaton megválasztanák. Hogy megválasztják-e? Egy biztos: nem ő az esélyes, a politika nem őt támogatja.

De titkos szavazáson – márpedig a MÖSZ alapszabálya titkos szavazást ír elő – bármi elképzelhető.

(Borítókép: Kovács István és Kassai László. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)