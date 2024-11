Tovább bonyolódik az Emane Helif-ügy. Az algériai bokszolónőről, aki a párizsi olimpián megnyerte a 66 kilós súlycsoport küzdelmeit, a minap a Le Correspondant című francia lap olyan cikket közölt, amely két tavalyi orvosi vizsgálat eredményeivel azt bizonyítja, hogy a többek között a mi Hámori Lucánkat is legyőző ökölvívó biológiai férfi, heréi vannak, petefészke viszont nincs. Helif azonban nem nyugszik, és bepereli a francia újságot, a NOB pedig kiáll Helif mellett, ahogy eddig mindig is tette.

Bár a Le Correspondant című francia lap minapi cikke meglehetősen meggyőzőnek tűnik Imane Helif, a 66 kg-os súlycsoport párizsi olimpiai bajnoknője nemi hovatartozását illetően, az algériai bokszolónak esze ágában sincs beismerni, hogy ő biológiai férfi, sőt ellentámadásba lendült. És bejelentette, bepereli a francia lapot.

Ahogy azt az Index is megírta, a Le Correspondant két korábbi (az egyik ráadásul algériai) orvosi vizsgálat eredményére hivatkozva arról adott hírt, hogy Imane Helif születési rendellenességgel él, úgynevezett rejtett heréje van, nincs petefészke, plusz XY kromoszómái is vannak, azaz, ha már be kellene sorolni valamelyik nemhez, akkor inkább férfi, mint nő.

Imane Helif beperli a Le Correspondant francia újságot

Ezt tudva a Nemzetközi Ökölvívó Szövetség, az orosz Umar Kremljov vezette IBA korábban kizárta a világbajnokságról. Helif azonban a NOB engedélyével elindult a párizsi olimpián, előbb az olasz Angela Carinit verte technikai KO-val, majd a negyeddöntőben Hámori Lucát pontozással. Carini 46 másodperc elteltével sírva adta fel a meccsét, mondván, életében ilyen erős ütést még nem kapott. A tiltakozások és a botrány nem izgatta Helifet, és megnyerte a súlycsoportját, olimpiai bajnok lett.

Ebbe rondított bele a Le Correspondant mostani cikke. Amelynek nyomán Kremljov nekirontott Thomas Bachnak, a NOB elnökének, és bocsánatkérést követelt a német sportvezetőtől, sőt azt is felvetette, hogy Bachnak letérdelve kéne elnézést kérnie, hiszen személyesen ő forszírozta Helif indulását.

A legfrissebb fejlemény a genderbotrányban, hogy Helif jogi csapata bejelentette, beperelik a Le Correspondantot megalapozatlan és bizonytalan hitelességű források publikálása miatt. Nem meglepő módon a NOB is az algériai bokszoló mellé állt, védve a mundér becsületét.

A NOB-ot elszomorítja az a hadjárat, amely Imane Helif ellen folyik – áll a Nemzetközi Olimpiai Bizottság közleményében. – A francia lap homályos bizonyítékokra hivatkozik, amelyek eredete tisztázatlan.

Így áll most az ügy, amelynek nyilván még lesz folytatása.

(Borítókép: Emane Helif a Hámori Anna Luca elleni negyeddöntő mérkőzés előtt a 2024-es párizsi olimpiai játékok nyolcadik napján a North Paris Arénában 2024. augusztus 3-án, Párizsban, Franciaországban. Fotó: Richard Pelham / Getty Images)