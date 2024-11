Minden napra egy Mike Tyson-bomba: Evander Holyfield kihívta a füle megcsonkítóját!

Bár már az is elhangzott, hogy befejezte, meg az is, hogy folytatja, leállíthatatlanul pörög a Mike Tyson-féle motolla. Noha ezúttal minden idők legfiatalabb nehézsúlyú profi bokszvilágbajnoka nem a kihívó, hanem a kihívott, azért csak sikerült az internetes újságok címlapjára kerülnie, miután Evander Holyfield bedobta a köztudatba, hogy harmadszor is szívesen megmérkőzne azzal az emberrel, aki 1997. június 28-án kiharapott egy darabot a füléből.