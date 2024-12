Népharag zúdult Helifre, petícióban támadják a vitatott nemű bokszolót

Az ADF International ezen a héten kézbesítette a levelet a NOB vezetésének. „Felháborító, hogy a NOB olyan irányelveket fogad el, amelyek lehetővé teszik a nőnek vallott férfiak számára, hogy versenyezzenek a női sportágakban. Ez nem más, mint az érzelmek előtérbe helyezése a tisztességnél, az ideológiánál és az igazságnál” – írták a szerzők a szervezet irányítóinak.

A Magyar Nemzet arra is emlékeztetett, hogy korábban a Nemzetközi Női Sportkonzorcium (ICFS) alapítója, Linda Blade írt nyílt levelet a szervezet nevében a NOB-nak, amiben azt követelték, hogy vegyék el Helif minden, a nők között szerzett díját, köztük a párizsi olimpián elnyert aranyérmét.

Ahogy azt az Index is megírta, a Le Correspondant két korábbi orvosi vizsgálat eredményére hivatkozva arról adott hírt, hogy Iman Helif születési rendellenességgel él, úgynevezett rejtett heréje van, nincs petefészke, plusz XY-kromoszómái is vannak, azaz ha már be kellene sorolni valamelyik nemhez, akkor inkább férfi, mint nő.

Helif jogi csapata erre bejelentette, beperelik a Le Correspondant-t megalapozatlan és bizonytalan hitelességű források publikálása miatt. Ezután a NOB is az algériai bokszoló mellé állt.

A NOB-ot elszomorítja az a hadjárat, amely Iman Helif ellen folyik. A francia lap homályos bizonyítékokra hivatkozik, amelyek eredete tisztázatlan

– szerepelt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság közleményében.