Tyson Fury az első sportoló, aki őszintén bevallja, miért pofoztatja magát

Szombaton, magyar idő szerint éjfélkor másodszor is összecsap Olekszandr Uszik és Tyson Fury a profi nehézsúlyú világbajnoki címért. Ezúttal Rijádban nem a vitathatatlan korona a tét, csak a WBA, a WBO, a WBC és az IBO világbajnoki öve, mivel az ukrán bunyósnak le kellett mondania az IBF címéről. Első mérkőzésüket májusban Uszik megosztott pontozással nyerte, karrierje első vereségét mérve a brit „Cigánykirályra”. A fogadóirodáknál most is Uszik az esélyesebb.