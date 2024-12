Csaltak a pontozók, meglopták volna Tyson Furyt?

Tyson Fury nem tett hangfogót a szájára az Olekszandr Uszik ellen egyhangú pontozással (mindhárom pontozónál 116:112) elveszített világbajnoki címmérkőzése után:

Biztos voltam benne, hogy legalább hárommal több menetet nyertem, mint Uszik. Uraltam a meccset, én voltam a főnök, és Frank (Warren, a promótere – a szerk.) is azt mondta, három- vagy négymenetnyi előnyöm volt. De bárkivel is beszéltem, mindenki szerint én nyertem. Sőt, szerintem a májusi meccsünket is én nyertem meg, úgy vélem, Uszik most kapott egy karácsonyi ajándékot. De ez nem Olekszandr bűne.