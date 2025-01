Bankettre készült, amikor sztrókot kapott a magyar olimpiai bajnok

Felejthetetlen, szinte az egész magyar boksztársadalmat megmozgató összejövetelt tartott vasárnap este a Veterán Bunyósok Alapítványa az óbudai Rozmaring Kertvendéglőben. Kovács Kokó István, a Magyar Ökölvívó Szakszövetség elnöke a honi sportéletben alighanem egyedülálló eseményt gründolt barátaival 2022 novemberében, és a kezdeményezés nemcsak szárba szökkent, hanem virágzik is. A remek hangulatú estét szomorú hír árnyékolta be: néhány órával korábban Gedó György, a müncheni olimpia papírsúlyú bajnoka agyvérzést kapott, állapota súlyos.

Vasárnap este úgyszólván mindenki ott volt a Rozmaring Kertvendéglő nagytermében, aki csak számít a magyar bokszban. Aligha van még egy olyan esemény, amely egy légtérbe csalogatja Kovács Kokó Istvánt és Erdei Madár Zsoltot, a két amatőr és profi világbajnokunkat (Kokó ráadásként olimpiai bajnok is, Madárnak bronzérme van az ötkarikás játékokról), Hidvégi Györgyöt, a WBF korábbi cirkálósúlyú világbajnokát, megannyi egykori és jelenlegi magyar bajnokot Botos Tibortól Dobrádi Zsolton át Veres Rolandig, a Sztárbox celebtestvérpárját, Schóbert Larát és az ifjabb Norbit, a birkózó olimpiai bajnok Növényi Norbertet, és legendás bokszbírókat Ajtai Pétertől napjaink legfoglalkoztatottabb mérkőzésvezetőjéig, Gábris Bulcsúig, akiről kiderült, hogy a szórakoztatóiparban is megállja a helyét.

15 Galéria: Veterán Bunyósok Alapítványa az óbudai Rozmaring Kertvendéglőben Fotó: Papajcsik Péter / Index

Az alkalom a Veterán Bunyósok Alapítványának immár hagyományos összejövetele volt. Az alapítványt annak idején Kertész Gyula üzletember, a Vasas egykori jeles ökölvívója, Kovács István sporttársa álmodta meg és alapította, a kuratórium elnöke pedig természetesen Kokó volt. Egészen vasárnap estig.

Sajnos le kell mondanom erről a pozíciómról, mert összeférhetetlenség merült fel – mondta megnyitóbeszédében a MÖSZ november 9-én megválasztott elnöke, aki az azóta eltelt hetven napban morálisan, szervezetileg és pénzügyileg gatyába rázta a sok sebből vérző sportágat. – A szövetség elnökeként maximálisan szeretném segíteni az alapítványunkat, de erre nincs mód akkor, ha a kuratóriumnak és a MÖSZ-nek is én vagyok az elnöke. Ezért az előbbi tisztségemet ezennel átadom világbajnok barátomnak, Erdei Zsoltnak.

Kovács István egyúttal azt is bejelentette, hogy megannyi kisebb-nagyobb támogatói hozzájárulás mellett egy hárommillió forintos adomány érkezett, amely egyrészt Dariusz Michalczewski 5000 eurós ajándékából, Roy Jones Jr. 2000 eurós gázsijából, másrészt Kokó rendszeres évi hozzájárulásából tevődött össze. Michalczewski – a MÖSZ-elnök egykori universumos világbajnok barátja – annak idején odaajándékozta Kovácsnak a kesztyűjét, most ezt vásárolta vissza 5000 euróért. Az összeg az alapítvány számlájára vándorolt, ahogy a legendás világbajnok, Roy Jones 2000 eurós gázsija is, amit a Hell Boxing Kings-sorozatban való részvételéért kapott.

Sajnálatos hírt is közölt Kokó: a jelenleg élő két magyar ökölvívó olimpiai bajnok közül az idősebb, a 75 éves Gedó György, München papírsúlyú aranyérmese vasárnap sztrókot, azaz agyvérzést kapott, állapota súlyos.

A baljós hír árnyékot vetett az amúgy remek hangulatú összejövetelre, amit igencsak feldobott egy amatőr popénekes, Gábris Bulcsú parádés magánszáma. A Hell Boxing Kings és a Sztárbox legfoglalkoztatottabb bírója mikrofont ragadott, és karaoke formátumban elénekelte Adriano Celentano és Toto Cutugno összes világslágerét, sőt még Chris Rheától a The Road to Hellt is a publikum üdvrivalgásától kísérve, miközben sokan táncra is perdültek.

15 Gábris Bulcsú Galéria: Veterán Bunyósok Alapítványa az óbudai Rozmaring Kertvendéglőben (Fotó: Papajcsik Péter / Index)

Közben szakmázásra is nyílt mód, hiszen Kokó mellett jelen volt Nagy Zsigmond, a MÖSZ jogi igazgatója és Nagy Zoltán sportigazgató.

Megtudtuk, Kovács István február nyolcadikára összehívta a MÖSZ rendkívüli közgyűlését, amelyen a tagság a várakozásnak megfelelően dönt a kilépésről a Gazprom által pénzelt IBA (International Boxing Association) nevű világszervezetből, amelyet a Nemzetközi Olimpiai Bizottság illegitimnek nyilvánított, és megszavazza a csatlakozást a World Boxing nevű szövetséghez, amelyet elismer a NOB, és amelynek nemrég hazánkban járt az elnöke, a holland Boris van der Vorst, megbeszélve Kokóval a csatlakozás részleteit.

Ez a záloga annak, hogy az ökölvívás ott legyen a 2028-as Los Angeles-i olimpia műsorán, Magyarország pedig indulhasson a játékokon.

Ez idáig az orosz Umar Kremljov által elnökölt IBA a Gazpromtól kapott évi 50 millió dolláros apanázsnak köszönhetőn megannyi nemzeti szövetséget magához láncolt, sőt a világ- és olimpiai bajnokságok érmeseit busásan megjutalmazta.

15 Galéria: Veterán Bunyósok Alapítványa az óbudai Rozmaring Kertvendéglőben Fotó: Papajcsik Péter / Index

Elméletileg.

A valóságban azonban ezekből a prémiumokból egyetlen centet sem folyósítottak.

Sőt, a jövőben ahhoz a feltételhez kötnék a jutalmak átadását, hogy az illető bokszoló írásban kötelezi magát a részvételre az IBA versenyrendszerében, egyszersmind vállalná, hogy semmiféle, a World Boxing által rendezett tornán nem indul.

(Borítókép: Kovács Kokó István. Fotó: Papajcsik Péter / Index)