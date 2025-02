Végre feketén-fehéren kiderülhet, hogy a Hámori Lucát legyőző Iman Helif fiú-e vagy lány

Szerdán az Index is megírta, hogy a vitatott nemiségű algériai olimpiai bajnok bokszoló, Iman Helif bepereli a Nemzetközi Ökölvívó-szövetséget a szerinte alaptalan vádaskodásai miatt.

Mint ismeretes, kromoszóma-rendellenességek miatt az IBA már a 2023-as világbajnokságon sem engedte indulni Helifet és a tajvani Lin Jü-tint. Előbbi Hámori Lucát búcsúztatta a női 66 kilogrammos súlycsoport negyeddöntőjében a párizsi olimpián, majd később az aranyérmet is megszerezte.

Helifet az olimpia alatt rengeteg támadás érte, de a versenyek végeztével sem csillapodtak a kedélyek körülötte, tavaly ősszel például a Le Correspondant című francia lap arról írt, hogy 2023-ban készült egy orvosi jelentés, amely megállapította, hogy az ökölvívó biológiailag férfi, ami esetében azt jelenti, hogy nincs méhe, viszont vannak belső heréi a hasüregében, és van mikropénisze is. Helif válaszul azt ígérte, beperli a francia újságot a szerinte valótlanságok állítása miatt.

Most az algériai bunyós átment támadásba, és terjedelmes Instagram-posztot jelentetett meg, amelyben minden konkrétum nélkül hangoztatta, hogy ezentúl nem fogja be a száját, kiáll magáért. (Mintha eddig nem ezt tette volna.)

Alighogy megjelent a poszt, Umar Kremljov, az IBA orosz elnöke kontrázott a szervezet honlapján, az insidethegames.biz által átvett közleményben:

A Nemzetközi Ökölvívó-szövetség üdvözli Iman Helif kiáltványát, amelyet a közösségi médiában tett közzé. Mint mondja, beperli szövetségünket, és így a bíróság arra kötelez minket, hogy hozzuk nyilvánosságra azoknak a genderteszteknek az eredményét, amelyek alapján az algériai bokszolót kizártuk valamennyi IBA-rendezvényről, így a 2023-as női világbajnokságról is. Ebben az esetben a NOB-nak is szembe kell néznie annak következményeivel, hogy engedte indulni Helifet a nők között a párizsi olimpián. Végre be tudjuk bizonyítani, hogy Helifet miért nem engedtük részt venni női versenyeken. Thomas Bachnak személyesen kell felelősséget vállalni tettéért.