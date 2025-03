Bemutatkozott a magyar boksz új olasz szövetségi kapitánya

Most már nem Marco Rossi a magyar sport egyetlen olasz szövetségi kapitánya (bár Rossi magyar állampolgársággal is rendelkezik 2023 októbere óta). E hét keddjén Debrecenben, a 69. Bocskai István-emlékversenyen hivatalosan is beiktatták Emanuele Renzinit, a magyar ökölvívó-válogatott új szakvezetőjét. Ez az első olyan boksztorna hazánkban, amely a NOB által elfogadott világszövetség, a World Boxing égisze alatt zajlik.

Némiképp megrostálta a női mezőnyt a 69. Bocskai István Ökölvívó Emlékversenyen, hogy párhuzamosan zajlik a haláltusáját vívó rivális világszövetség, a Gazprom által pénzelt IBA női világbajnokság a szerbiai Nisben.

Mint közismert, az IBA-t már régóta törvényen kívül helyezte a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, és annak, hogy a sportág megmaradjon a 2028-as Los Angeles-i játékok műsorán, a holland Boris van der Vorst által irányított WB a záloga.

Februárban a Magyar Ökölvívó Szakszövetség is csatlakozott a WB-hez, amelynek immár 84 tagországa van, és borítékolható, hogy a közelgő NOB-ülésig, ahol végképp szentesítik a sportág olimpiai részvételét, túllépi a bűvös százat is ez a szám.

A 69. Bocskai István Ökölvívó Emlékversenyen debütált funkciójában Renzini, aki az umbriai Folignóból származik, Itália egyik legszebb vidékéről, amely az ottaniak szerint simán veri Toscanát. Renzini volt az olasz válogatott technikai igazgatója (direttore tecnico), magyarul a szövetségi kapitánya a 2024-es olimpián. Renzini nyolc versenyzőt vitt ki Párizsba (három férfit és öt nőt), szemben a mi üzbég kapitányunkkal, a pálinkásüveggel szoros barátságot ápoló Hamid Tangribergenovval, akinek a párizsi csapatában hárman voltak: Hámori Luca, Kovács Richárd és Pilip Akilov.

Ha már Párizs: a vitatott nemi identitású algériai Iman Helif az olimpián a 66 kilós súlycsoportban előbb azt az olasz Angela Carinit söpörte ki a ringből, akinek a szorítósarkában éppen Renzini állt. Majd Helif a negyeddöntőben a mi Hámori Lucánkat győzte le, szóval már tavaly is megvolt a kapcsolódása a magyar boksszal.

Renzinivel beszélgettünk Debrecenben, az Oláh Gábor utcai sportcsarnokban a szombati elődöntők és döntők után. Természetesen szóba került az elődöntőjét másodpercek alatt lerendező Bernáth István, aki nemrégiben betöltötte a harminchatot.

A 193 centis, legalább 120 kilós Bernáth a magyar boksz üde színfoltja. Idestova 17 éve tartja magát az élvonalban: 2008-ban és 2009-ben, 19 és 20 éves korában ezüstérmes volt szupernehézsúlyban az Európai Unió bokszbajnokságán. Utána évekig monopolizálta idehaza a súlycsoportot: ötödik volt a 2010-es moszkvai és a 2011-es ankarai Európa-bajnokságon, hetedik a 2013-as almati vb-n és a 2015-ös bakui Európa Játékokon. Közben részt vett a 2012-es londoni és a 2016-os riói olimpia selejtezőjén, de sikertelenül.

Később Görögországban, majd az Egyesült Államokban is élt, amerikai felesége is volt, gyerekei is születtek tőle, sőt 2021 és 2023 között tizenkét profi meccse is volt az Egyesült Államokban, abszolút vállalható (10 győzelem, 2 vereség) mérleggel.

Aztán hazatért szülővárosába, Debrecenbe, és újrakezdte amatőr pályafutását. Persze közben a Hell Boxing Kings sorozatban is szerencsét próbált, eljutott a döntőig, ahol Miskolcon, decemberben szűken kikapott a most ismét sérült Kiss Leventétől.

Most pedig, a szombati döntőben, a Bocskain néhány másodperc alatt kisöpörte a ringből Kovács Márkot.

A nyolc pénteki fináléból egyébként az MTI híradása szerint csak hetet rendeztek meg, mivel a magyar boksz egyik legnagyobb ígérete, a 75 kilós Gémes Levente ellen nem állt ki a riválisa, Király Balázs.

Az öt női fináléban a lengyel sportolók hengereltek, közülük az 57 kilogrammos Julia Szeremetának volt a legnehezebb dolga, ám végül egyhangú pontozással legyőzte Szűcs Szabinát. Agata Kaczmarska nála sokkal simábban verte az Európa-bajnoki bronzérmes Hoffmann Rékát.

A két férfidöntő közül a 85 kilogrammban Krekó István verte Lokár Márkot, majd szupernehézsúlyban a 36 éves Bernáth István az első menetben kiütötte Kovács Márkot.

A délutáni elődöntőkben a magyar válogatott erősségei közül az Eb-ezüstérmes Bernáth Attila sima győzelemmel jutott be az 50 kilogramm szombati döntőjébe, míg 55 kilogammban Szaka István nagyszerű sikert aratott a walesi Cory Jones felett.

A 60 kilogrammban született a nap meglepetése, miután az Eb-harmadik Veres Roland egy remek első menet után a második végén számolást érő ütést szedett be Kovács Kruzitó ellen (utóbbi Hámori Lucának udvarol...), aki a harmadik szakaszban megtartotta előnyét.

A párizsi olimpikon Akilov Pilip (80 kilogramm) meggyőző teljesítményt nyújtott, és a második menetben feladásra késztette Németh Zsoltot.