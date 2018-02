Hogyan lett világraszóló botrány egy asztmaspray-ből?

Chris Froome-ról lassan két hónapja lehet tudni, hogy megbukott a doppingvizsgálaton. Esélyt kapott, hogy tisztázza magát, de az időhúzás senkinek sem tesz jót. A versenyszervezőket is nehéz helyzetbe hozza, és a Tour de France-győztes sem jöhet ki jól igazán az egészből.

A járulékos előnyök csapata

A Sky kerékpárcsapata az elmúlt években félelmetesen dominálta a Tour de France-ot. A 2012 óta megrendezett hat körversenyből ötöt megnyert. Egyet Bradley Wiggins, négyet pedig Chris Froome.

Az Armstrong-korszak után a brit Sky lett az országúti kerékpározás mintacsapata. A legnagyobb költségvetéssel működő klub a legapróbb dolgokban is maximalista, vezetője Dave Brailsford filozófiája is ezen alapszik. A menedzser a siker titkát a „marginal gains"-ben (járulékos előnyökben) látja. A kerékpárok és a ruházat aprólékos megtervezésében, a frissítés és a regeneráció tökéletesítésben (például a versenyzők után hordják mindig a megszokott párnájukat és paplanjukat, nehogy már a hotelben meg kelljen szokni egy újat) hozott újat a Sky. Arról persze nincs mindenki meggyőződve, hogy emiatt képesek Froome-ék olyan fölénnyel irányítani a mezőnyt, mint tette azt Armstrong doppinggal felpumpált csapata a kétezres évek elején.

A Skyról többször az is kiderült, hogy a szürke zónában is ügyesen tevékenykedik. Korábbi bringásáról, Wigginsről a Fancy Bear nevű hekkercsoport közölt orvosi adatokat. Eszerint a brit kerékpárosnak háromszor is pont akkor romlott le annyira az egészségi állapota, hogy doppingot tartalmazó injekciót kellett neki beadni orvosi különengedéllyel. Az egykor a csapatnál dolgozó Shane Shutton el is ismerte, hogy ezt a fajta gyógyszerezést is elkönyvelték a mellékes előnyök között. A Sky másik problémás sztorija is Wigginshez kötődik. Még az angol parlament is vizsgálta a „Jiffy bag" néven futó ügyet, amelyben azt kellett volna megmagyaráznia Brailsfordnak, hogy miért szállíttattak futárral Franciaországba egy olyan gyógyszert, ami elvileg mindenhol recept nélkül kapható. A gyanú szerint nem nyákoldó szer volt a csomagban.

Brailsford akkor és azóta sokszor elmondta, hogy ők nem csináltak semmi szabálytalant, és ugyanezt mondja két hónapja a korszak egyik legnagyobb bringása, Froome is. A 2017-ben a Tourt és a Vuelta a Españát is megnyerő kerékpáros az utóbbin bukott meg a doppingellenőrzésen egy asztmagyógyszerrel. Froome sosem csinált abból titkot, hogy gyerekkora óta asztmás, olykor még verseny közben is pöffentett a szájába a gyógyszeréből, a baj csak az volt, hogy a mintájában a megengedett érték kétszeresét találták a légzéskönnyítő szalbutamolból.

Nem kell orvosnak LENNI ahhoz, hogy elfogadjuk, milyen nagy segítség tud lenni egy állóképességi sportolónak, főleg a magas hegyek között, ha több oxigénhez tud jutni, mint alapesetben.

A megbukott Froome azzal védekezik, hogy csak annyi gyógyszert használt, mint máskor, ezért érthetetlen, hogy miért lett pozitív a mintája. A kerékpáros egyből nem kapott eltiltást, egy orvosokból és jogászokból álló csapat próbálja majd bebizonyítani, hogy semmi szabálytalan nem történt, egyszerűen csak Froome szervezete reagált extrém módon a terhelésre. Eddig leginkább arról beszéltek, hogy a kiszáradás miatt sűrűsödött be a vizelete, de az is elképzelhető, hogy a májában felhalmozódó szalbutamol később kezdett el kiválasztódni nagy mennyiségben, de már az is elhangzott, hogy a bringás a célba érkezése után inhalált még egy adag gyógyszert azért, hogy tudjon interjúkat adni.

A korábbi doppingügyek miatt már amúgy is bajban lévő kerékpársportnak az jönne a legjobban, ha Froome-ék védekezését elfogadnák, így tisztának mutathatná egyik legnagyobb sztárját. A hitelességét persze már így is elvesztette, ahogy arra Armstrong is utalt, Froome-nak pokoli lesz a következő Tourja. Akik eddig is utálták a britet, most még inkább fogják, és csalót fognak kiáltani, ha meglátják.

Milyen büntetést kaphat Froome?

Az szinte biztos, hogy a Vuelta a España-győzelmét elveszik, hiszen a doppingként működő gyógyszer benne volt a szervezetében. Ha hatott, ha nem, a szabályok elég egyértelműek. Az azonban nagyobb kérdés, hogy kap-e eltiltást, és mekkorát.

Akik korábban szalbutamollal buktak, legalább hat hónapos büntetést kaptak. Ennyit Froome-ra is gond nélkül kiróhatnak, de a hosszabb eltiltás sem elképzelhetetlen. A kerékpársportot most leginkább azt tartja lázban, hogy mikortól is kezdődhet a büntetése.

Több versenyszervező attól tart, hogy Froome náluk is elindul, aztán hónapokkal később törölhetik az eredményeit, nevetségessé téve az egész versenyt. A Giro d'Italia főnöke, Mauro Vegni fel is szólította a Nemzetközi Kerékpáros Szövetséget (UCI), hogy mondjanak már valamit az ügyben. Garantálják neki, hogy ha Froome elindul a Girón, akkor érvényes is lesz az ott elért eredménye. A Girónak van kellemetlen tapasztalata, Alberto Contador megnyerte az olasz körversenyt 2011-ben, majd a húzott-halasztott doppingügyének lezárása után megfosztották a győzelemtől.

Az is felmerült már, hogy a Sky bringása visszadátumozott eltiltást kaphat, tehát 2017 szeptember 7-től indul. Ha hat hónapot kap, gond nélkül ott lehet a Giro május 4-i rajtjánál, és aztán Touron is júliusban.

Az olasz sajtóban a múlt héten már olyan pletykák terjedtek, hogy Froome a felelősségét elismerve megegyezett az UCI-val a visszadátumozott és csökkentett büntetésben. A kerékpáros később azonban cáfolta ezt az értesülést.

Egyelőre nem tudni, hogy Froome milyen határidőt kapott a bizonyításra, de ő úgy csinál, mintha nem történt volna semmi. Keményen edz, és már be is jelentette, hogy február 14-én a Ruta del Solon kezdi meg az idényt. Ezzel persze sokan nem értenek egyet, az UCI elnöke David Lappartient is azt mondta, hogy Froome jobban tenné, ha addig nem versenyezne, míg le nem zárul az ügye.

Gyógyszer nélkül mire megy az asztmás?

Froome esete orvosi és etikai kérdéseket is felvet. Elképzelhető, hogy egy beteg, de gyógyszert szedő sportoló magasabb teljesítményszintre kerül, mintha csak simán egészséges lenne?

Az asztma kezelésére elég sokféle gyógyszer létezik, köztük olyanok is, amelyek egyáltalán nem szerepelnek a doppinglistán. Arról már nem is beszélve, hogy gyógyszermentesen is elképzelhető a kerékpározás. Igaz, ez komoly áldozatokkal is járhat, ahogy azt Tim Wellens példája is mutatja. A Lotto belga bringása tavaly légzőszervi megbetegedése miatt adta fel a Tourt. Különengedéllyel kaphatott volna ő is doppinglistás gyógyszert, hogy folytathassa, de ő nem érezte volna így fairnek. Később arról nyilatkozott, hogy saját tesztjén is kiderült, hogy az asztmára használt inhalátorok 7-8 százalékkal növelték a belégzett levegő mennyiségét.

„Ha elkezded használni ezeket az inhalátorokat, akkor egy idő után már nem tudsz nélkülük élni. Megtagadtam, hogy ilyesmitől függjek. Teljesen ellene vagyok, de nagyon sok ember használja. Ha a közönség tudná, hogy mennyi kerékpárosnak van inhalátora! Rengetegnek. "

Wellens január elején arról is beszélt, hogy a szintén tehetséges kerékpárosnak számító bátyja azért hagyott fel az élsporttal, mert szerzett asztmájára folyamatosan gyógyszereket kellett volna szednie, amelyek hosszútávon az egészségére is ártalmasak lehettek volna.

Persze, ha valaki olyan teljesítménykényszerben van, mint Froome, nem biztos, hogy ilyen kérdések foglalkoztatják.