A Tour de France lemond a pódiumlányokról

A Vuelta a Espana után valószínűleg a Tour de France-on sem láthatunk már többé a díjátadókon pódiumlányokat. Ezzel a darts és a Forma-1 nyomdokaiba léphetnek.

Évek óta vitatott téma, hogy miért kell élő díszletként használni modelleket a díjátadókon, és most úgy tűnik, a Tour de France szervezői elég határozott álláspontot képviselnek a szexizmussal szemben. Az ASO tavaly már a szintén általa rendezett Vuelta a Espanán sem kért fel hoszteszeket a díjátadókra, és most a világ legnagyobb kerékpárversenyén is újít a tervek szerint.

Az egyik első példát a Tour Down Under hozta, ahol a díjátadókon utánpótlás korú versenyzők kapnak szerepet.

A sárga trikós Chris Froome fölé tartanak napernyőt hoszteszek

A kerékpárban volt is pár látványosan kínos incidens, a legemlékezetesebb talán Peter Sagané, aki 2013-ban a flandria körverseny díjátadóján belemarkolt az egyik hosztesz fenekébe. Ezen az sem sokat segített, hogy utólag bocsánatot kért. Vicces válogatásokba is gyakran belekerülnek olyan képsorok, amikor a dobogón álló bringás alanyi jogon járónak érzi a puszit a pódiumlánytól, de annak eszébe sincs adni.

Idén több sportban is nekimentek a szexista versenyelemeknek. A Forma-1-ben is gyerekek váltják a gridgörlöket és a darstban sem használnak majd a meccsek előtt felvezető lányokat.