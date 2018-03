Millimétereket is nehéz mérni két kerék között

A Párizs–Nizza kerékpáros körverseny első szakaszának befutója olyan szoros volt, hogy a zsűrinek a célfotó alapján is percekbe telt eldönteni, ki a győztes. Arnaud Démare milliméterekkel győzhetett.

A vasárnapi Chatou és Meudon közötti szakaszon a mezőny 135 kilométert tekert. Az utolsó kilométerekre szétszakadt a boly egy bukás miatt, nagyjából 40 bringásnak maradt esélye arra, hogy a kockaköves emelkedőn megszerezze a győzelmet.

A hajrát Démare nyitotta meg, de vele egy időben, az út másik oldalán Gorka Izagirre is megindult. A Bahrain bringása előnybe is került, de Démare-nak is volt még egy sebessége, a cél előtt kibújt ellenfele mögül, és vele együtt haladt át a célvonalon. Szemmel alig megállapítható, melyikük is az első.

A harmadik-negyedik helyért is elég szoros volt a verseny, Christoph Laporte is csak néhány centivel előzte meg Tim Wellenst, mindketten félkeréknyire voltak az első helytől.

„Azt hittem, második vagyok. Nem vártam, és amikor mondták nekem, hogy nyertem, kirobbant belőlem az öröm. Biztos voltam abban, hogy második vagyok. Sokkal kétségbeesettebben dobtam be a bringámat, mint eddig bármikor." – nyilatkozta Démare.