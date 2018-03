Közmunkára és minimális pénzbüntetésre kötelezték azt a francia amatőr kerékpárost, akit autós üldözés után kaptak még el tavaly, miután gyanús lett egy versenyen, írja a Cyclingweekly.

A 43 éves Cyril Fontayne nyáron látványos javulást mutatott, olyan kerékpárosokkal tudta tartani az iramot az emelkedőkön, akik korábban simán verték. Emiatt lett gyanús, így a következő versenyen már titokban megfigyelték. Ott is túl jól haladt, ezért állították meg a versenyt elhagyó férfit. A biciklije szétszerelése után be is bizonyosodott, hogy beépített elektromotor miatt ugrott meg a teljesítménye.

Fontayne-t a Francia Kerékpáros Szövetség (FFC) korábban már öt évre eltiltotta a versenyzéstől, de polgári per is indult ellene. Ennek lett meg most az eredménye. Fontayne-t 60 óra közmunkára ítélték. Az FFC-nek jelképes, egyeurós büntetést kell fizetnie, egy versenyszervezőnek pedig 88 eurót kell átutalnia. Fontayne ott is rejtett motorral indult.