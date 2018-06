Ellehetetlenítették Budapesten a Tour de Hongrie-t

Az 1960-as években volt a magyar kerékpársport aranykora. A szocialista Touron tekertek a legjobbjaink, akik polivitaplexszel doppigolták magukat. Juhász Béla is megszállottan hajtott, olykor havat is evett, és átverte a katonákat is.

Bajban van a legnagyobb és legnívósabb magyar kerékpárverseny, a Tour de Hongrie. A főszervező, Eisenkrammer Károly Facebook-posztja szerint a budapesti befutót nem tarthatják meg, mert nem kaptak közterülethasználati engedélyt.

A pár évvel ezelőtt újraélesztett Tour de Hongrie befutója hagyományosan Budapesten van, idén a Szent Gellér tér közelébe került, de a jelek szerint nincs esély rá, hogy itt érjen véget a magyar körverseny augusztus 19-én.

Fotó: Fraunholcz Attila/Tour de Hongrie

Eisenkrammer a főváros elutasító határozatát tette közzé, ami arról szól, hogy Budapest nem járul hozzá a kerékpárverseny útlezárásaihoz azért, mert az augusztus 20-ai ünnepségek miatt már eleve lezárások és forgalomkorlátozások lesznek.

A Tournak a budapesti kitiltás igazi mélyütés, a verseny idén lépett szintet, nevesebb, a Tour de France-ot is megjárt csapatok indulnak, nagyobb a pénzdíj is, és mindennél erősebb médiajelenlétet is terveztek. A Eurosport is ad napi összefoglalót a versenyről, amit ugye országimázsként is lehet értelmezni, furcsa lenne, ha pont Budapest maradna ki a közvetítésekből.

Elméletileg még lehet fellebbezni, a főszervezőt is megkérdezzük, mit tudnak tenni ebben a helyzetben.