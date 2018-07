Megindult az esélykiegyenlítő a Touron, Dumoulin előnyben

A Tour de France csapatidőfutamát a BMC nyerte, és a harmadik szakasz után versenyzője, a belga Greg Van Avermaet vezet összetettben. A Tour történelmében először fordult elő, hogy az aktuális olimpiai bajnok a sárga trikós. Az időfutam sok különbséget kiegyenlített az összetett menők között, éles marad a verseny.

Kicsit szokatlanul alakult a rajtsorrend, mert a csapatversenyben az első két nap azok a klubok szerepeltek gyengébben, amelyek az időfutamban elég erősnek számítanak. Így rögtön az elején startolt a Mitchelton-Scott, a BMC és a Sky is. Ezeknek a csapatoknak a kapitányai, Adam Yates, Richie Porte és Chris Froome összetettben is dobogóesélyesek, de ez az etap leginkább arra volt jó nekik, hogy a korábban összeszedett hátrányaikat kiegyenlítsék.

A Cholet központú 35,5 kilométeres pályát a szakértők nem tartották különösen technikásnak, de azt megjegyezték, a kanyarok és körforgalmak miatt meg kell találni a jó ritmust, hogy nagy átlagot lehessen rajta hajtani.

A Mitchelton jól bekezdett, 38:55 lett az alapidő. A másodikként induló Sky nem is tudott rajta jelentősen javítani, Froome-ék 38:50-nel értek célba. A közvetlenül utánuk startoló, a szakasz nagy favoritjának tarott BMC is körülbelül ugyanezt tudta a mai nap, csak négy másodperccel tudtak gyorsabban menni Porte-ék. 54, 944 km/h-s átlaggal zártak. A BMC kapitánya nem, de a csapat legjobban álló versenyzője, Greg Van Avermaet már reménykedhetett abban, hogy megszerzi a sárga trikót.

A BMC a cholet-i célban

A később startoló csapatok közül sokáig nem tudta megközelíteni veszélyesen az BMC eredményét. A jól kezdő Movistar annak örülhetett, hogy nem kapott túl sokat a Sky-tól, 50 másodperccel voltak gyengébbek, ami azt jelenti, Froome már el is tüntette Mikel Landa és Alejandro Valverde előnyét, Nairo Quintana viszont még nagyobb hátrányba került.

A tavalyi Tour-második, Rigoberto Uran csapata, az Education Drapac is jól hozta le az időfutamot, 35 másodpercet kaptak a BMC-től.

Nagy kérdés volt, hogy mit tud a viszonylag későn startoló Sunweb csapata, amiben az egyik nagy favorit, az időfutamban világbajnok Tom Dumoulin is tekert. A Sunweb a táv második felében volt erősebb, néhány másodpercet tudott faragni a BMC előnyén, de a végén csak a negyedik hely és 11 másodperc hátrány jött össze. Összetettben azonban egész jó pozíciót jelent ez Dumoulinnek.

Előzetesen a Quick-Stepet is a szakasz egyik esélyesének tartották, és a belga csapat hozta is magát, igaz az elején az ő soruk is szétszakadt, az első nap sárga trikósa, Fernando Gaviria szakadt le viszonylag korán. A többiek azonban jól elkapták a ritmust, két időmérőnél is a másodikok voltak, végül hét másodpercet kapva a harmadik helyet szerezték meg. Ez a hét másodperces hátrány azt is jelentette, hogy Van Avermaet vehette át a sárga trikót.

A vasárnapi győztes és élen álló Peter Sagan csapata indult el utolsóként, meglepetést nem tudott okozni a Bora-Hansgrohe, Sagan el nem is tudott végigmenni a töbiekkel, az egyik emelkedőn leszakadt, egyedül gurult a célba.

3. szakasz, Cholet–Cholet 35,5 km, csapatidőfutam

1. BMC 38:46

2. Sky 38:50

3. Quick-Step 38:53

Összetett:

1. Greg Van Avermaet (belga, BMC)

2. Tejay Van Garderen (amerikai, BMC)

3. Geraint Thomas (brit, Sky) + 0:03

4. Philippe Gilbert (belga, Quick-Step) + 0:05

5. Bob Jungels (luxemburgi, Quick-Step) + 0:07

6. Julian Alaphilippe (francia, Quick-Step) +0:09

7. Tom Dumoulin (holland, Sunweb) + 0:11

8. Sören Kragh Andersen (dán, Sunweb) + 0:11

9. Michael Matthews (ausztrál, Sunweb) + 0:11

10. Rigoberto Uran (kolumbiai, Drapac) + 0:35