Négy szökevény drámája: 195-ből 194 km az élen

Fernando Gaviria duplázott, a kolumbia sprinter nyerte a Tour de France negyedik szakaszát, amin négy szökevény 195 kilométerből 194-et a mezőny előtt tett meg. Egy nagy bukás megint zavart okozott az utolsó kilométereken. Greg Van Avermaet megőrizte a sárga trikót.

A hétfői csapatidőfutam átrendezte a Tour összetett listáját, a végső győzelemre esélyes bringások közül is a top 10-be kerültek néhányan, de jó sprinterek is maradtak elöl annyira, hogy időjóváírással megszerezzék a sárga trikót a nekik kedvező profilú negyedik szakaszon. A La Baule és Sarzeau közötti 195 kilométeren a néhány kisebb emelkedő senkinek sem jelenthetett túl nagy nehézséget.

A szakasz elejét a mezőny nagy része pihenősre vette, a rajt után ellenállás nélkül mehetett el négy kiscsapatot képviselő szökevény. Jerome Cousin (Direct Energie), Dimitri Claeys (Cofidis), Anthony Perez (Cofidis) és Guillaume Van Keirsbulck (Wanty-Groupe Gobert) ötven kilométer alatt közel nyolcperces előnyt hozott össze. Ezt kezdte el lefaragni szépen lassan a főmezőny.

Egy darabig jó ütemben is csökkent a különbség, aztán beállt két perc körülire, a céltől húsz kilométerre még neccesnek tűnt, hogy sikerül-e beérni a szökevényeket, a négyes jól dolgozott össze, míg a nagy bolyban nem volt meg mindig a közös akarat. Nem sok csapat vállalt vezetést, jobbára csak a Quick-Step erőlködött. Az összetettben egyik szökevény sem volt veszélyes, így a sárga trikót védő BMC-nek sem volt muszáj mennie.

Ahogy az első két szakaszon, az utolsó kilométerek most is kaotikussá váltak. A céltól öt és fél kilométerre a mezőny közepén bukott valaki, egymás hegyén-hátán feküdtek a bringások. Több favorit is hátramaradt. Például Rigoberto Uran is, akit a csapata nagy mentéssel még fel tudott vinni a sorra, de a katyusás Ilnur Zakarin egyedül ragadt hátul, végül egy percet kapott. Ami annak is köszönhető, hogy a Sky is élre állt és meghúzta a tempót.

Ezek után a szökevényeknek sem sok reményük maradt, a legtovább Van Keirsbulck tartott ki, őt pont az egy kilométeres kapunál fogta meg a főmezőny. A sprinthez a Quick-Step adta a legjobb felvezetést, az első szakaszt nyerő Fernando Gaviria jól helyről várta a hajrát. A már veteránnak számító André Greipel azért meglepte, az enyhén emelkedő úton messziről indított, Sagan és Gaviria vetette utána magát, és az utolsó métereken elé is kerültek. Gaviriának volt megint legjobb a végsebessége, második szakaszát nyerte.

Sagan a második helyével a zöld trikóhoz szerzett fontos pontokat. A szlovák bringás rekordot is döntött, a 89. napot töltheti zöld trikóban, ezzel megelőzi az eddig csúcstartó Erik Zabelt.

A mezőnnyel együtt érkezett Greg Van Avermaet, így megőrizte a sárga trikót.